MOTOGP
El peor pronostico para Marc Márquez: operación y fuera del GP de Catalunya
Tras la caída sufrida durante la sprint en el GP de Francia, el de Cervera fue declarado no apto para correr debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho
Marc Márquez ha vuelto a sufrir una aparatosa caída en esta por ahora fatídica temporada 2026 de MotoGP. Esta vez en Le Mans, un trazado propicio para el piloto de Cervera, Marc terminó en la grava en la última vuelta de la Sprint que lo dejó a cero en la prueba del sábado.
El de Ducati partía desde la segunda posición de la parrilla tras una gran sesión de clasificación previo paso por la Q1 en la que firmó récord de la pista. En la salida, Márquez se vio superado por varios pilotos y obligado a remontar, pero a medida que avanzaban las vueltas la cosa se fue complicando. Fue adelantado por Pedro Acosta y Fabio Quartararo, y se mantuvo a la estela de ambos a la espera de un hueco para atacar la quinta plaza.
En eso estaba cuando llegó el gran golpe de efecto. Fue justo antes de atacar la última vuelta. El de Cervera perdió el control delantero de su moto y se marcó un 'high-side' más propio de su etapa en Honda que enmudeció al circuito. Marc salío por los aires en la curva 14 y se arrastró varios metros mientras su moto daba vueltas de campana peligrosamente cerca.
Aunque se levantó por su propio pie, no tenía ya opciones de continuar y fue trasladado a su box en una de las motos del circuito. Al llegar tuvo que ser escoltado por el doctor Ángel Charte y uno de sus hombres de confianza, mientras cojeaba visiblemente, con dolor en su pie derecho.
Tras el accidente Marc Márquez fue visitado por el doctor y poco después visitó el Centro Médico, de donde salió cojeando. Aunque no hay parte oficial por el momento, las expresiones del propio Charte y de los miembros del equipo no avanzan un buen pronóstico.
Parte médico
Tras las revisiones pertinentes se confirmaron los peores pronósticos. "Tras la caída sufrida durante el sprint en el GP de Francia y después de un reconocimiento médico y una radiografía, Marc fue declarado no apto para correr debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho", informó el equipo en un comunicado.
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