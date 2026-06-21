Un brillante Hakim Danish logra su primera victoria mundialista tras una remontada épica

Brutal fin de carrera en Brno (República Checa) en la categoría de Moto3. Hakim Danish se impuso tras remontar desde la quinta fila de la parrilla y compartió podio con Brian Uriarte y Máximo Quiles, quienes protagonizaron un contacto en los últimos compases que el piloto del MSi Racing Team supo aprovechar muy bien. Supuso la primera victoria de un piloto malasio en una década.

Partía David Almansa desde la 'pole position' tras llevarse el mejor crono del sábado. Era la tercera consecutiva y la cuarta del curso. Lo hacía custodiado en primera línea por otros dos españoles, el líder Máximo Quiles y su perseguidor en la lucha por el título, Álvaro Carpe. Hasta cuatro pilotos, entre ellos Danish, se veían retrasados en parrilla tras ser sancionados por ir lentos en la qualy. En el caso del malasio, partía décimocuarto finalmente, pese a clasificar segundo.

Salía bien el 'poleman', pero perdía un par de plazas en la primera curva. Quiles ejercía de líder para tomar la delantera, mientras, sin duda, lo más destacable del primer giro fue que Danish cerraba la vuelta en quinta plaza, ganando hasta nueve posiciones en los primeros compases.

Las primeras plazas eran un baile de posiciones constante, con Quiles, Brian Uriarte (ganador en Mugello), Almansa y Carpe. Mientras, a falta de 13 vueltas del final, Joel Esteban protagonizaba una rapidísima caída en la curva 4 que terminó con el catalán, del equipo Level Up MTA, algo aturdido. Pudo salir de pista por su propio pie.

Se unía también a la fiesta Veda Pratama, quien salía octavo y enseñaba los dientes en el podio a falta aún de 10 giros. Mientras, se abría un 'gap' tras los siete primeros de cerca de tres segundos y Casey O'Gorman, quien cerraba el grupo cabecero, se iba al suelo en la curva 9.

El grupo era de seis pilotos en el ecuador de carrera. Uriarte, pupilo de Emilio Alzamora y campeón el pasado curso del JuniorGP y la Rookies Cup, se ponía primero... pero no lo tenía nada fácil. El resto de los pilotos presentes en el grupo también tenían un ritmazo.

Se producía un toque entre Carpe y Almansa en la curva 4 a falta de diez giros. Se quedaba un poco el manchego, que caía hasta la quinta plaza. El murciano era cuarto, y mientras, por delante, volvía a recuperar el liderazgo Quiles... con Danish detrás.

Quiles hacía un brillante primer sector, pero no conseguía imponer un hueco. A falta de tres giros para el final, era prácticamente imposible saber quién iba a entrar en el podio. Eran seis pilotos intercambiando posiciones sin parar para solo tres plazas.

Era un grupo con hasta tres debutantes. Uriarte, que ya sabía lo que era ganar este curso, se mostraba muy incisivo, mientras su compañero de equipo, Carpe, se iba largo y caía hasta la sexta plaza cuando rodaba cuarto.

Se habría un hueco de seis décimas entre los tres primeros y los tres perseguidores.... pero tras un toque entre Quiles y Uriarte en la nueve, ambos grupos volvían a juntarse. Danish sacaba tajada de esta situación para meterse por el interior y mantenerse en la primera plaza en una alocada última vuelta que, de bien seguro, levantó del sofá a más de un espectador.

El malasio se imponía finalmente, en la que supuso la primera victoria de un piloto de su país desde el GP de Alemania de 2016, cuando se impuso Khairul Idham Pawi por más de 11 segundos a Andrea Locatelli.

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Segundo podio para Uriarte, que termino en la segunda plaza, mientras que Quiles era tercero para sumar otros 16 puntos y ser un poco más lider con 186 puntos, después de que Carpe finalizase finalmente en la sexta plaza. El piloto del Red Bull KTM se queda ya a 65 puntos. Almansa y Pratama fueron cuarto y quinto, respectivamente.