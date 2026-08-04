Brian Uriarte suma el respaldo de Banco Santander tras un brillante debut en Moto3

El futuro del motociclismo español ya está aquí, y uno de los pilotos que ya está despuntando en la categoría de Moto3 es Brian Uriarte. El piloto cántabro ha maravillado en este inicio de curso al ser de los pocos capaces de batir a Máximo Quiles, líder destacado del campeonato. Y eso que es 'rookie'. Pero la realidad es que poco sorprenden estos resultados a quien le haya seguido en campeonatos trampolín, como la Red Bull Rookies Cup o el JuniorGP, donde el pasado curso se proclamó campeón.

Un talento como pocos que a una edad precoz fue 'cazado' por Emilio Alzamora y que ya empieza a ser reconocido incluso por grandes empresas. Bien es sabido que en el mundo del 'motorsport' es esencial contar con sponsors que apoyen el proyecto de un piloto. Y ahora es Banco Santander, de su tierra, quien apuesta por él y por el talento cántabro. De esta manera, el joven de 17 años lucirá en su casco el logo del banco español, quien le apoyará en su etapa en Moto3.

Brian Uriarte lucirá en su casco a Banco Santander / SeventyTwo Motorsports

La realidad es que la progresión de Uriarte está siendo estelar. Brian acumula ya dos victorias, una segunda plaza y una 'pole position'. Además, se sitúa ya como el segundo piloto en la clasificación general, eso sí, a 104 puntos de un intratable Quiles, que va disparado a su primera corona mundialista.

Lucirá el patrocinio en el casco

Se trata de una colaboración que hace especial ilusión al piloto. "Estoy muy contento y agradecido de contar con el apoyo de Banco Santander en una temporada tan importante como la de mi debut en el Mundial. Para mí es un orgullo representar a mi tierra y tener detrás a una entidad de prestigio mundial como el Banco Santander", comienza diciendo Brian en un comunicado compartido por su 'management', el SeventyTwo Motorsports.

Ana Patricia Botín, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander, junto a Brian Uriarte / SeventyTwo Motorsports

Además, se animó a realizar un balance sobre este inicio de curso. "Esta primera mitad de temporada está siendo muy positiva. El trabajo junto al equipo nos está permitiendo cumplir los objetivos que nos marcamos y seguir dando pasos adelante en cada Gran Premio. Tener el respaldo y la confianza de Banco Santander me da todavía más fuerza para seguir trabajando, aprendiendo y dando lo mejor de mí en cada carrera", terminaba diciendo.

Uriarte, apadrinado por Emilio Alzamora, es una de las perlas del motociclismo español. Ha iniciado este curso el primer paso para conseguir el sueño de toda una vida: ser campeón del mundo de MotoGP. "Por ahora no es un objetivo, es un sueño. Soñar es gratis y si algún día se hace realidad estaría orgulloso, significaría que hemos trabajado muy bien. Cada recompensa es fruto de todo el trabajo previo, que no se ve", explicaba en una entrevista con SPORT el pasado mes de noviembre, tras proclamarse campeón de las dos categorías trampolín al mundial de motociclismo.