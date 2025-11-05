Brian Uriarte reemplazará a José Antonio Rueda tras su lesión en Sepang

El Red Bull KTM Ajo ha anunciado este miércoles que Brian Uriarte, campeón de la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP, será el encargado de sustituir a José Antonio Rueda tras su lesión en el Gran Premio de Malasia, celebrado dos semanas atrás.

El piloto cántabro, que formará parte de esta misma estructura el curso que viene, se subirá antes de lo esperado a la KTM del equipo de Aki y Niklas Ajo como reemplazo del Campeón del Mundo de Moto3. Lo hará en los dos Grandes Premios que restan hasta el fin de temporada: Portugal y Valencia.

Así lo ha anunciado el equipo a través de un comunicado compartido en redes sociales. "Brian Uriarte sustituirá a José Antonio Rueda en las dos últimas rondas de la temporada 2025. El actual campeón de la Red Bull Rookies Cup y del JuniorGP tendrá la oportunidad de debutar con su equipo de 2026 como recompensa por su excelente temporada", comenzaba diciendo el comunicado. "¡Bienvenido a la Ajo Family, Brian! Estamos deseando verte vestido de naranja por primera vez", terminaban diciendo.

Rueda, flamante campeón, se encuentra recuperándose del grave accidente que protagonizó junto al piloto suizo Noah Dettwiler durante el Gran Premio de Malasia. Ambos pilotos se encontraban realizando la vuelta de formación cuando Dettwiler redujo la velocidad en la trazada, posiblemente por algún fallo en su moto, y Rueda, quien venía por detrás, no pudo hacer nada por esquivarlo. Los dos fueron evacuados en helicóptero al hospital más cercano tras el accidente.

Rueda, operado en Barcelona

Rueda, por su parte, ha sido operado en Barcelona de su mano derecha. Así lo anunció el equipo a primera hora de este miércoles: "La intervención, en la que se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio, fue realizada por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona. El plan para el piloto es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario", reza la nota difundida por el equipo.

El CIP Green Power comunicó hace unas jornadas que Dettwiler se encuentra aún en Sepang y que ha sido intervenido en varias ocasiones, y deberá someterse a una nueva cirugía en su pierna. No obstante, las noticias son positivas, puesto que está despierto, se comunica con su familia y ha podido salir de la unidad de cuidados intensivos.

Brian Uriarte, el 'novato' que pisa fuerte

En cuanto a Uriarte, ya debutó en el Campeonato del Mundo de Moto3 durante el Gran Premio de Australia, como sustituto del también lesionado David Muñoz, y repitió en Malasia. Muñoz se encuentra recuperándose de una fractura con desplazamiento de 3,5 centímetros en el fémur de la pierna izquierda que sufrió durante un toque con Adrián Fernández en el circuito de Mandalika (Indonesia). El equipo alemán ya ha anunciado que quien le remplace ahora será el piloto irlandés Casey O’Gorman.

Me marco los mismos objetivos que la primera carrera: aprender de los mejores pilotos, que van muchos pasos por delante nuestro Brian Uriarte — Campeón del JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup

Sobre el reto de subirse a la moto del campeón el próximo fin de semana, Brian se mostró confiazo en una entrevista reciente con SPORT. "Me marco los mismos objetivos que la primera carrera: aprender de los mejores pilotos, que van muchos pasos por delante nuestro. Sí que es verdad que es un circuito que ya me conozco, es más sencillo para mí, ya llego con los deberes un poco más hechos, pero seguiremos intentando aprender al máximo de ellos y a ver qué nos depara", expresaba.

Recién aterrizado de Sepang, el cántabro tuvo que enfrentarse al último gran reto de la temporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya el pasado fin de semana: lograr el título en el JuniorGP. Y lo hizo. El piloto del UAX SeventyTwo Artbox se proclamó matemáticamente patrón de la categoría a falta de dos carreras para el fin del campeonato, que se celebrarán el fin de semana del 21 al 23 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. A lo largo del curso, el piloto de 17 años, ha logrado cinco victorias y otros tres podios.

Se trata de una temporada para enmarcar para el piloto de Santa Cruz de Bezana, quien también se llevó el título de la Red Bull Rookies Cup el pasado mes de septiembre, tras firmar una estelar temporada con 7 victorias y 9 podios.