Brian Uriarte, la joven promesa ‘fichada’ por Marc Márquez

La historia de la alianza entre Emilio Alzamora y Brian Uriarte es de aquellas que hipnotizan. Que reflejan cómo el destino, caprichoso, es capaz de cruzar dos caminos para que la combinación de ambos sea un auténtico éxito. Y la guinda del pastel es que, en este camino, también tiene cierto protagonismo Marc Márquez, coronado 7 veces en MotoGP y expupilo del Campeón del Mundo de 125 cc en 1999.

En 2018, Uriarte formó parte de una de las ediciones del Allianz Junior Motor Camp, el campus organizado por Allianz y los hermanos Márquez en el circuito de Rufea (Lleida). El piloto cántabro fue seleccionado de entre 200 otras jóvenes promesas por el mismo campeón. Fue uno de los 20 'riders' que formó parte de la edición de aquel curso. Un reflejo de como el talento reconoce al talento.

Emilio Alzamora ejerce de mentor de Brian Uriarte / Valentí Enrich

También se fijó en él Emilio, quien durante 18 años trabajó con los hermanos Márquez. Brian no tenía aún los diez años cuando su actual mánager topó con él. Puede parecer que para Alzamora es una tarea fácil descubrir un joven talento, pero no lo es en absoluto. Así lo confesó el ilerdense durante una charla con SPORT. “Un piloto, ves cómo va en moto, si va rápido. Pero sí que es verdad que detectar al talento con tempranas edades no es tan fácil, hay muchos ingredientes”, aseguraba.

Para un cazatalentos como Alzamora, lo esencial, a parte de la velocidad, es conocer el entorno en el que se encuentra la promesa. “Hay una parte de indagación de cómo es el entorno, de cómo es el chico, antes de decidir conocerlo un poco. Es vital. Y después, la intuición”, expresó.

En el caso de Uriarte, lo conoció mientras el piloto hacía Dirt Track en el circuito de Albi. “Vi a un chico con una KTM 65. A un amigo común le dije: ‘oye, ¿este chico de dónde ha aterrizado?’ Porque lo veías hacer Dirt Track y daba miedo”, recordaba uno de los mánagers más reconocidos del mundo del motociclismo.

El cántabro aún no competía en velocidad, por lo que el expiloto ofreció su ayuda a la familia por si un día decidían dar el paso: “Le dije a su padre: ‘oye, cuando tenga su oportunidad, si puedo os ayudaré”. Y así fue finalmente. El resto, es historia.

Una temporada para el recuerdo

El pasado fin de semana, el piloto del UAX SeventyTwo Artbox se proclamó matemáticamente campeón del JuniorGP a falta de does carreras para el fin del campeonato, que se celebrarán el fin de semana del 21 al 23 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. A lo largo del curso, el piloto de 17 años, ha logrado cinco victorias y otros tres podios.

Se trata de una temporada para enmarcar para el piloto de Santa Cruz de Bezana, quien también se llevó el título de la Red Bull Rookies Cup el pasado mes de septiembre, tras firmar una estelar temporada con 7 victorias y 9 podios.