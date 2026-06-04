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Moto 3

Brian Uriarte, descalificado del GP de Catalunya por usar aceite no autorizado

El rookie del Red Bull KTM Ajo, campeón el pasado GP de Italia, ha sido sancionado por el Panel de Comisarios y pierde los puntos de su cuarta plaza en el Circuit

Brian Uriarte, piloto del Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte, piloto del Red Bull KTM Ajo / AFP7 vía Europa Press

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EFE

El español Brian Uriarte (Red Bull KTM) ha sido descalificado del Gran Premio de Catalunya de Moto3 por el Panel de Comisarios de los grandes premios por utilizar un aceite no autorizado en el motor de su vehículo.

Uriarte acabó la carrera catalana, disputada el 17 de mayo, en la cuarta posición, por lo que pierde los trece puntos que le daba esa clasificación.

Tras su victoria en el Gran Premio de Italia, celebrado el pasado fin de semana, el piloto cántabro es octavo, con 54 puntos, en la tabla del Mundial que lidera Máximo Quiles, del Team Aspar (145).

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El reglamento técnico del campeonato del mundo obliga a emplear un determinado aceite tanto en el motor como en la caja de cambios y el embrague, por lo que, al confirmarse con la 'muestra b' el uso de un aceite no reconocido, el piloto español ha sido sancionado con la descalificación de esa carrera.

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