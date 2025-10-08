Brian Uriarte debutará en Moto3 como sustituto de David Muñoz

Fue hace unas semanas cuando se supo que Brian Uriarte formará parte del Red Bull KTM Ajo el próximo curso. Sin embargo, su debut en la categoría de Moto3 se producirá antes de lo esperado, concretamente en el Gran Premio de Australia, a falta de cuatro citas para el cierre de la temporada 2025, en Cheste (Valencia).

El piloto, coronado ya como campeón de la Red Bull Rookies Cup y actual líder del JuniorGP, será el encargado de sustituir a David Muñoz, quien se lesionó el pasado fin de semana en Indonesia tras protagonizar un toque con Adrián Fernández a falta de tres giros para ver la bandera a cuadros. Aquel accidente provocó la bandera roja y el fin de la carrera, en la que José Antonio Rueda se proclamó Campeón del Mundo de este curso.

El piloto del equipo alemán Liqui Moly Dynavolt Intact GP fue operado de urgencia en el Hospital Mataram de Indonesia por una fractura con desplazamiento de 3,5 centímetros en el fémur de la pierna izquierda, por lo que se perderá lo que resta de temporada.

Uriarte, la promesa española

Será el cántabro quien pilotará su moto hasta el cierre del curso, tal y como ha avanzado el medio italiano Sky Sport. El pasado 13 de septiembre, se proclamó Campeón de la Rookies tras cosechar siete victorias. Le sacó 55 puntos a Veda Pratama, quien terminó segundo en el campeonato.

También lidera el JuniorGP, la otra copa de promoción de cara a MotoGP, ha logrado subirse a lo más alto del cajón hasta en cinco ocasiones, y lidera con un margen de 62 puntos sobre su rival, Rico Salmela, a falta de cuatro carreras para el fin de temporada.

Uriarte es una de las promesas del motociclismo español. El joven, de 17 años, forma parte de la estructura del Seventytwo Artbox Racing Team, el equipo que capitanea Emilio Alzamora, quien durante tantos años fue el mánager de los hermanos Márquez. Junto a Carlos Cano, quien actualmente se encuentra en la lucha por la European Talent Cup, Brian es uno de los pupilos de uno de los mánagers más reconocidos del mundo del motociclismo.