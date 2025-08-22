El brasileño Diogo Moreira marca la pauta y Arón Canet se queda fuera de la segunda clasificación

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) fue el encargado de marcar la pauta en la práctica oficial del Gran Premio de Hungría de Moto2 que se disputó este viernes en el circuito Balaton Park, en la que se quedó fuera de la segunda clasificación directa el español Arón Canet (Kalex).

El líder del Mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó en la tercera posición, por detrás del checo Filip Salac (Boscoscuro), a 176 milésimas de segundo de Moreira.

El japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que por la mañana fue el primero en rodar por los suelos en Moto2, se convirtió en el primer referente en la práctica oficial con un tiempo de 1:42.547, aunque la tanda no había hecho más que comenzar y enseguida fue superado por otro de los pilotos que cayó por la mañana, el británico Jake Dixon (Boscoscuro), con 1:42.369.

A cada paso por la recta de meta y como ya sucediera en Moto3, los tiempos se iban mejorando paulatinamente.

En tercera instancia la referencia la asumió el brasileño Diogo Moreira (Kalex), 1:41.617, con el líder del Mundial González tras él, 1:41.703 en su tercera vuelta, si bien por la mañana ya había rodado en 1:41.362 para encabezar la prueba libre.

Respecto de las condiciones de la mañana el asfalto mejoró notablemente su adherencia, pero el viento se convirtió en un problema añadido que generó no pocas situaciones de riesgo a los pilotos.

Esas condiciones no fueron un problema para un pletórico Diogo Moreira, que si en los libres ya destacó, en la práctica oficial no se quedó a la zaga y volvió a marcar un tiempo rápido con 1:41.343 que le mantuvo en la primera posición, con González tras él a poco más de tres décimas.

Diogo Moreira volvió a ser protagonista instantes más tarde, pero en este caso al sufrir una caída en la entrada de la curva doce, sin consecuencias para él, pero sin que la moto le arrancase inicialmente, lo que le hizo perder algo de tiempo para llegar a su taller.

No fue hasta los minutos finales, en el que se podría considerar el último 'time attack', cuando la práctica totalidad de los pilotos se aplicaron a fondo para intentar mejorar sus registros y su posición en la tabla para lograr el pase directo a la segunda clasificación.

El checo Filip Salac (Boscoscuro) fue el primero en acercarse al registro de Diogo Moreira, al quedarse a 42 milésimas del tiempo del brasileño, que mejoró en la última vuelta para rodar en 1:41.213 y acabar como el más rápido de la categoría con Salac a 172 milésimas de segundo y González a 172 milésimas.

La cuarta plaza fue para Adrián Huertas (Kalex), por delante de Alonso López (Boscoscuro), David Alonso (Kalex), Collin Veijer (Kalex), Iván Ortolá (Boscoscuro), Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex), Jake Dixon, Marcos Ramírez (Kalex) y Alex Escrig (Forward), que son los pilotos con acceso directo a la segunda clasificación.

No entraron en la misma pilotos de la talla de los españoles Albert Arenas (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex), Jorge Navarro (Forward), Arón Canet (Kalex) o Sergio García Dols (Kalex); los italianos Tony Arbolino (Boscoscuro) y Celestino Vietti (Boscoscuro), o el estadounidense Joe Roberts (Kalex).