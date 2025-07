Bradl y el pulso Márquez-Bagnaia: "Pecco ha perdido la batalla hace tiempo"

Stefan Brald , piloto probador de Honda, coincidió durante años con Marc Márquez y fue el encargado de cubrir muchas de sus ausencias por lesión. Estos días, después de rechazar la propuesta de los japoneses para subirse a la moto en el GP de Alemania como wild car o para sustituir a Chantra, que no estará aquí ni en Brno, el piloto teutón ha analizado la nueva etapa de Marc en Ducati.

"Marc está en buena forma, en el pasado ha demostrado que sabe hacia dónde va en Sachsenring. Aunque este año no ha aprovechado sus pistas favoritas tanto como los demás, como se vio en Austin y Jerez, ganó en Mugello y Assen, que no eran sus carreras preferidas", recuerda Bradl " en una entrevista que publica SPEEDWEEK.com.

Sobre el pulso con su compañero Pecco Bagnaia, Bradl es contundente: "Estaba claro que uno de los dos tendría que ceder. Como 'dueño' del box, Bagnaia era el que estaba en peligro; ya sabía lo que le esperaba. Marc estuvo muy bien con la GP23 de Gresnini el año anterior. Estaba claro que con el apoyo de la fábrica solo habría uno que determine el rumbo del equipo, la 'música' que se escucharía en Ducati”.

"Marc se impuesto. Bagnaia ha perdido la batalla hace mucho tiempo. Tener dos machos alfa en el equipo no es fácil. Uno tiene que imponerse, come o muere. En el motociclismo, es casi imposible tener dos pilotos a este nivel. Ducati da libertad para luchar a sus pilotos y a Márquez le encantan estas disputas, la competencia. Pecco ya perdió el título el año pasado contra Jorge Martin. Y ahora, con un candidato así en el equipo de fábrica es demasiado para él", considera.

Otro tema que aborda Bradl es el futuro de Jorge Martín y Aprilia, todavía está sin resolver. "Básicamente, Honda tiene una vacante libre para el próximo año porque el contrato de Luca Marini expira. Entonces es ciertamente interesante para Honda que un campeón como Jorge Martin esté disponible. Pero Honda es un socio leal que no se inmiscuirá en un asunto como es el caso de Martin y Aprilia. Mientras esto no se aclare al cien por cien, Honda ciertamente no hará nada, ningúna oferta para Jorge. Si queda libre y disponible, entonces Honda se moverá", dice.