Bombazo en MotoGP: Quartararo se marcha a Honda

Fabio Quartararo apunta a ser uno de los nombres propios del mercado de pilotos esta pretemporada de MotoGP. Según ha podido confirmar Motorsport.com, el campeón del mundo en 2021 pondrá rumbo a Honda tras abandonar Yamaha a final de temporada en uno de los movimientos más inesperados de estos últimos tiempos en la categoría reina.

La información, de la que se hace eco hasta la propia página web de MotoGP, apunta a que la decisión llega en un momento de hartazgo del francés con la escudería nipona. En su última renovación, firmada en abril de 2024, Quartararo ligó su permanencia en el equipo a la mejoría de rendimiento de su moto. Yamaha apostó en el proyecto de MotoGP con una mayor inversión, pero los resultados no han terminado de ser del agrado de Fabio, que pondrá rumbo a un nuevo proyecto en 2027.

Coincidirá, además, con la entrada en escena de un nuevo reglamento técnico que permitirá nueva variedad de motos en la parte delantera de la parrilla. Quartararo confía en que su cambio a Yamaha traiga consigo su segunda corona en MotoGP que consiguió apenas dos años después de que la marca nipona confiara en el francés y lo hiciese debutar en la escudería reina.