Binder y Acosta mandan con KTM en Barcelona

Las KTM mandan en el Circuit de Barcelona tras el primer día de acción en el GP de Catalunya. Si por la mañana Pedro Acosta ha sido el más rápido en los ensayos libres, por la tarde Brad Binder ha subido la apuesta ‘naranja’ para liderar la Practice de MotoGP secundado por su compañero, a una décima, y ambos por delante de los hermanos Álex y Marc Márquez con las Ducati.

El tiempo de Binder (1:38.131) está por debajo del récord del trazado de Montmeló, que desde el pasado año estaba en poder de Alex Espargaró con Aprilia.

El menor de los Márquez ha empezado comandando la tanda vespertida. A falta de quince minutos el líder del Mundial ha fulminado el crono con un espectacular 1:38.444, con Zarco a 67 milésimas. Álex ha aceptado el reto y se ha colocado primero con un registro 95 milésimas más rápido que el de Marc, pero los pilotos de KTM no habían dicho su última palabra y en los compases finales Binder y Acosta han cerrado como los más rápidos.

La bandera amarilla por la caída de Zarco ha cancelado la vuelta a varios pilotos, entre ellos a Marc.

Marco Bezzecchi se ha clasificado quinto con la Aprilia, mientras Enea Bastianini ha sido la tercera KTM, pese a que el italiano sufrió una caída a 50 segundos del final.

Pecco Bagnaia, que tendrá que pasar la criba de la Q1, solo ha podido ser 21º, a más de un segundo del mejor tiempo del día. En un circuito favorito para el italiano, ganador en su anterior visita a Barcelona, el resultado de este viernes es preocupante. Esta claro que en 2025 no le sale nada bien.

Fuera de la Q2 directa también se han quedado Quartararo, Oliveira, Mir, Aldeguer, Di Giannantonio o el campeón Jorge Martín, entre otros.