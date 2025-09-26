Bezzechi lidera la practice en Japón, con Marc Márquez muy cerca

Marc Márquez salvó los muebles en una movida practice del GP de Japón de MotoGP, evitando el pase por Q1 en el tramo final, al finalizar tercero por detrás de Marco Bezzechi y Pedro Acosta que se fue al suelo en el tramo final. Cuarto fue un sorprendete Joan Mir que con su 1:43.361 se quedó muy cerca del 1:43.193 del italiano. La cruz fue para un Àlex Márquez que sufrió durante toda la tanda y quedó fuera del top 10, por lo que tendrá que pasar por Q1 por primera vez este curso.

En una sesión con las condiciones más parecidas a las del domingo de carrera, las sensaciones no fueron buenas para un Pecco Bagnaia que tuvo que volver a boxes cuando apenas se habían disputado cinco minutos. Ajustados los parámetros necesarios, el turinés podía volver al trabajo.

En pista, Johann Zarco, Fermín Aldeguer y Brad Binder mejoraban el mejor crono de la primera sesión, marcado precisamente por Bagnaia con un 01:44.857. Jorge Martín se iba poco después al suelo en la curva nueve, sin consecuencias graves que le permitieron seguir en la tanda.

Antes de los primeros pasos por garajes, Aldeguer fijó el crono a seguir en un 1:44.423 que mantuvo durante la primera mitad de la sesión. El primero en mejorarlo fue Fabio DiGiannantonio con 1:44.2, a 35 minutos para el final, con Marco Bezzecchi colocándose a la zaga. Unas marcas que no duraron demasiado, con Fabio Quartararo acercándose al 43 (1:44.044), tras una buena vuelta. Entre los seis primeros en ese momento se encontraban ya representadas las cinco marcas presentes en el campeonato y una diferencia de poco más de medio segundo entre el primero y el décimo.

Jorge Martín volvía a irse al suelo, en la curva siete, una rápida de izquierdas, y casi a renglón seguido se caía también Àlex Márquez en el sector tres, confirmando así los problemas que estaba sufriendo. Tras más de media hora, se encontraba luchando en el puesto 23, a 1.1 del líder en ese momento.

Acosta marca la pauta

Después de las diferentes pruebas en tandas largas, en el último cuarto de hora volvió a moverse la tabla de tiempos. El primero en bajar el registro de Quartararo fue Pedro Acosta (1:43.943), superado en seguida por Marco Bezzechi y Luca Marini, acercándose a los tiempos de la pole del año pasado (1:43.048). El murciano estaba enfocado y en su siguiente giro volvía a mejorar sus tiempos (1:43.557). El que daba un buen salto era también Somkiat Chantra, colocándose sexto a 0.6 del primero.

Después de una mala sesión, con caída incluida, Àlex Márquez empezaba también su resurgir en el tramo final, subiendo desde fuera del top 20 hasta el quinto puesto, muy cerca del líder. Su hermano Marc, entre tanto, se batía desde la undécima plaza por alcanzar los puestos de pase directo a la Q2.

Mientras el de Ducati buscaba mejorar, era su compañero Pecco el que daba el golpe relegando a Acosta al frente de la tabla de tiempos con1:43.539. Un toque de atención para un Marc que voló en su siguiente vuelta, aunque con mucho tráfico en pista en ese momento, solo pudo ser tercero, antes de volver a cortar gas. El objetivo de meterse en Q2 como en todas y cada una de las carreras de la temporada, estaba conseguido.

En pista, entre tanto, se mostraba la bandera amarilla en el primer sector por una caída de Acosta que dejaba la moto destrozada, sin posibilidad ya de reincorporarse a la sesión. Ya con el reloj a cero, el que se lamentaba tras cruzar la bandera a cuadros era Àlex, que por primera vez en el curso se quedaba fuera de la Q2, con el decimoquinto mejor tiempo de la practice. Quartararo, en un último esfuerzo, se colaba octavo, echando del top 10 a Aldeguer.

En la parte alta valía el crono de Marc Bezzecchi, que se impuso con 1:43.193 por delante de Acosta.