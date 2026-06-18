Bezzecchi zanja la polémica tras el accidente con Martín: "Balaton no cambiará nada en Aprilia"

Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial de MotoGP, sufrió en el último Gran Premio un contratiempo en los primeros compases de carrera que lo dejó fuera de juego. Una maniobra de su compañero, Jorge Martín, que perdió el control de su moto, acabó con ambos por el suelo, sin opción de sumar.

“Fue un día duro, habíamos hecho un buen fin de semana hasta ese momento pero eso ya queda en el pasado y tenemos que centrarnos en esta cita y en las siguientes”, indicó en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Chequia.

Sobre si el incidente con Jorge Martín del domingo en la primera cura del trazado húngaro iba a cambiar la situación en el box de Aprilia o la relación con el español, el italiano fue breve y conciso. “No”, contestó sin añadir nada más al respecto.

El accidente de las Aprilia marcó la carrera en Balaton / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De vuelta a la moto

Dos semanas después del incidente, el italiano confirmó que se encuentra bien, aunque por el momento no se ha probado en la moto. “Obviamente fue un impacto fuerte el que sufrí sobre todo en la parte derecha del cuerpo, en la mano y en la pierna, que eran las partes que más me preocupaban... la cabeza estaba bien, hice algunas pruebas médicas y el dolor casi desapareció totalmente”, explicó y añadió que “en la pierna tuve un problema con un pequeño corte en un músculo que duele un poco aun pero no creo que vaya a afectar mi forma de pilotar”.

En cuanto a esta nueva cita en Brno, Bezzecchi se mostró optimista respecto a sus opciones en un “circuito muy bonito, súper divertido de pilotar con la MotoGP y donde podemos exprimir el máximo potencial de la moto”. “El año pasado fui rápido aquí, hicimos una buena carrera con Marc y con Pedro y esperemos estar en disposición de plantar cara”, zanjó al respecto el piloto de Aprilia que fue tercero en 2025, por detrás de Marc Márquez y Pedro Acosta.

Los tres protagonistas de la rueda de prensa fueron cuestionados sobre su forma de afrontar la situación cuando han sufrido un grave accidente y Bezz lo tuvo claro. “Montarte en la moto y tratar de disfrutar del pilotaje. El riesgo siempre estará ahí pero eso ya lo sabemos. Por mi parte puedo decir que cada vez que me voy al suelo intento subirme lo más pronto posible a la moto”, aseguró.