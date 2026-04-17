Bezzecchi se sincera sobre sus opciones de título: "No es el objetivo ahora mismo pero llevo toda la vida soñando con ello"

Con tres carreras de la temporada 2026 de MotoGP disputadas, Marco Bezzecchi se ha convertido en el gran rival a batir, líder destacado del campeonato y tres victorias de domingo ya en su casillero.

Cuando se baja el telón de los GP, Bezz regresa a su ciudad natal, Rímini, donde vive en una pequeña casa construida a su gusto en la que él mismo hace las tareas domésticas. "Ir a las carreras es lo mejor del mundo, que quede claro, pero cuando estoy en los Grandes Premios estoy deseando volver aquí. Echo de menos mi día a día", explica en una entrevista a la 'Gazzetta dello Sport'.

Para Marco ese es su lugar y no se plantea mudarse a otros lugares como Montecarlo, donde viven muchos de los pilotos. "Es demasiado sofisticado, no va conmigo. Mi vida está aquí, solo, pero siempre cerca de mis padres, de mis amigos y de mi preparador", afirma.

Inicio fulgurante

A sus 27 años, Bezzecchi sigue manteniendo los pies en el suelo y, pese al meteórico inicio, sabe que el campeonato es largo y todo puede pasar. "Sigo diciendo que ese no es el objetivo ahora mismo. Y lo digo de corazón. Aunque, claro, me encantaría, y pienso en ello. Llevo toda la vida soñando con ello", reconocía para el rotativo italiano.

Por el momento, los números avalan su candidatura, con victoria en los cinco últimos GP (los dos del final de la pasada temporada y los tres primeros de esta) y 121 vueltas lideradas, superando con margen a Jorge Lorenzo, quien hasta este año ostentaba la primera posición de ese particular ranking con 103.

Récord de vueltas lideradas / MotoGP

"Increíble, ¿eh? No me di cuenta hasta que todos lo publicaron. Y entonces empecé a pensar en ello: es algo gordo. Una gran satisfacción", comentó el de Rímini.

De hecho, ese récord de líder de vuelta peligró en Austin cuando la sanción por molestar a Marc Márquez en Q2 le obligó a salir en la cuarta plaza. Aún así, tras una buena salida, consiguió completar la vuelta en la primera posición, para mantener su vuelta. "El objetivo no era precisamente la primera vuelta, el objetivo era ganar porque sentía que era rápido. Vi la posibilidad de adelantar y lo hice enseguida. Solo al final me dijeron que había conservado el récord. Y pensé: 'Genial'", explicó al respecto de un registro que espera seguir ampliando.

"El objetivo esperamos dar al menos otras veinte o treinta vueltas en cabeza... Será difícil. Pero lo intentaré", dijo.

En el garaje de al lado contará con Jorge Martín, un escudero de lujo que ya ha demostrado que ha vuelto ena su mejor momento de forma, completando el doblete de Aprilia en los dos últimos GP. El madrileño comentó recientemente que copiaría lo que hiciera Bezzecchi, teniendo en cuenta el rendimiento mostrado. "Ahora voy a poner una pared en el box", bromeó el italiano. "Ni hablar. Por un lado me alegra, significa que he hecho un buen trabajo. Pero como él también va muy rápido, quizá sea yo quien acabe copiándole a él", zanjó.

A seguir mejorando

Respecto al parón, el de Aprilia tiene claro que "es mucho mejor competir", teniendo en cuenta sobre todo que "Qatar es un circuito magnífico, de esos que dan miedo". Además, este descanso inesperado ha cortado la espectacular racha con la que comenzó el curso. "Estaba, y sigo estando, en un buen momento: no quería estar tres semanas sin competir", afirmó.

Respecto a la situación de Aprilia respecto a Ducati afirmó que "no presto mucha atención a lo que hacen los demás. Hemos mejorado, eso seguro".