Bezzecchi y el regreso de Martín al box de Aprilia: "Nos puede ayudar"

Marco Bezzecchi marcha sexto en el Mundial y ya ha ganado con la Aprilia esta temporada. En Alemania, subió al podio en la sprint y estuvo a punto de repetir en la carrera del domingo, pero se fue al suelo a falta de 10 vueltas cuando rodaba en segunda posición.

La increíble mala racha de Jorge Martín, que encadenó dos lesiones en pretemporada y sufrió una gravísima caída en Qatar, su único gran premio hasta la fecha, ha convertido al piloto Italiano en la referencia del equipo, aunque no parecía destinado a ello cuando Aprilia anunció el fichaje del vigente campeón del mundo.

Ahora, Martín prepara su reaparición en el circuito de Brno, escenario del Gran Premio de la República Checa, este fin de semana y Bezzecchi espera que se convierta en aliado, aunque suele decirse que ‘tu compañero es tu peor enemigo’.

“Será bueno para Jorge volver a la acción, seguro. Y también puede ser de ayuda para mí, es un piloto fantástico y tendremos más datos y más motivaciones”, considera.

“Todos conocemos a Martín, seguro que será bueno para él volver y para Aprilia darle la vuelta. No sé qué esperar y no quiero pensar en las expectativas, no me cambia mucho”, matiza el italiano, que de cara a la cita en Brno asegura que “estoy feliz de competir aquí, es un circuito precioso al que hace tiempo que no venimos y nos alegra que MotoGP lo incluya de nuevo en el calendario”, dice Marco. “Llego más motivado después de Sachsenring y contento con mi progresión”, concluye,