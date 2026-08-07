Bezzecchi, récord y sufrimiento: "Puede que mañana me tengan que ayudar a subir a la moto"

Sin duda el protagonista indiscutible de la primera jornada en Silverstone (Gran Bretaña) fue Marco Bezzecchi. Y no es para menos. El piloto italiano, quien se fue lesionado a la pausa veraniega y tuvo que pasar por quirófano para operarse la clavícula izquierda, ha vuelto a la competición por todo lo alto para rebajar cerca de un segundo el récord absoluto en suelo británico, parando el crono en primera plaza con un registro de 1:56.280.

Sin duda, toda un proeza si se tiene en cuenta el hecho de que el mismo jueves tuvo que recibir el 'apto' de los médicos del campeonato tras la lesión que sufrió en Sachsenring (Alemania), cerca de un mes antes.

Marco Bezzecchi durante un GP / DUSTIN SAFRANEK / EFE

Su buena sintonía con la RS-GP en Silverston dejó a su rival más inmediato, Raúl Fernández, a 0.335. Por no mencionar que dejó a los hermanos Márquez a más de siete décimas... y eso que Álex había sido el más rápido por la mañana.

Se mostró feliz, aunque admitió que las limitaciones físicas podrían complicarle lo que resta de fin de semana. "No esperaba para nada este tiempo. El día fue fantástico, pero lo paso mal cuando doy cuatro o cinco vueltas", empezó diciendo, tal y como recoge 'Motorsport'.

Y es que pese a que parecía que su lesión en la clavícula podría ser lo más complicado de tratar, la rodilla no se queda atrás. "Es verdad que la fractura de clavícula era eso, una clavícula, pero la herida en la rodilla fue muy complicada. Cuando abrieron, vieron que me había dañado también el hueso, y que era más complicado de lo que a priori se podía pensar", explicó.

La rodilla, una gran limitación

Sea como sea, la realidad es la que es y se va a dormir siendo el hombre a batir. "Al menos voy rápido; al menos tengo el récord de la pista por un día. La mayor limitación es la rodilla; en casa lo pasé muy mal", desvelaba.

No es lo mismo, claro está, el ritmo a una vuelta que aguantar una carrera al completo. "Espero poder terminar las dos carreras. Intentaré descansar lo máximo posible, con los fisios, pero puede que mañana me tengan que ayudar a subir a la moto. El dolor de la rodilla sigue allí, porque falta un poco de hueso. Pero, además, la limitación es grande, porque está llena de líquido", sentenció.