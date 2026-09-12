Bezzecchi se rinde ante Márquez en Misano: "Él ha sido mejor que yo"

Marco Bezzecchi comenzó la jornada el sábado por todo lo alto. Récord del circuito y 'pole' para partir desde la posición de privilegio en su GP de casa, en Misano (San Marino). Pero el italiano no fue capaz de frenar la vigesimoprimera victoria al Sprint de Marc Márquez, quien dominó a placer desde la primera curva.

El piloto de Cervera utilizó la misma estrategia que dos semanas atrás en MotorLand (Aragón). Superó al piloto de Aprilia por el interior, en la primera curva. Una maniobra que acabaría por darle la victoria. "Claramente esperaba ganar, hubiese sido fantástico. Pero en cualquier caso, estoy contento", comenzaba valorando Marco Bezzecchi ante DAZN tras su segunda plaza, la mejor del curso al sprint.

"He de decir que con respecto a Aragón, en la Sprint, en esta ocasión se me ha dado bien la salida, he funcionado bien en la frenada. Pero él ha sido mejor que yo. Así que no queda más que darle la enhorabuena, pero en cualquier caso, contento con como he gestionado la carrera", valoraba sobre la salida.

El tercero en la clasificación general del campeonato usó el neumático blando trasero, mientras que Marc montó el medio. "El blando me ha puesto la vida un poquito más difícil, en base a las anteriores sesiones, pensaba que iba a ser más eficaz, pero estoy contento. Es mi mejor resultadode sábado y la pole también nos vale para mañana, así que bien", celebraba el '72'.

"Honestamente, no me ha sorprendido, porque Marc siempre elige en el último momento. Sabía que iría rápido con qualquiera de los dos. Yo no he querido cambiar de idea porque estaba bastante convencido del blando. Tal vez ha sido un pequeño error. Pero por como me había sentido en otras tandas, estaba muy convencido de la elección", sentenciaba.

Sobre si se plantea cambiar de estrategia de cara a la carrera del domingo, no dejó muy claro qué es lo que piensa hacer. "Ambas son una posibilidad, el ritmo mañana será trepidente, espero que un poco más lenta que hoy, porque sino será duro a 27 vueltas", sentenciaba.