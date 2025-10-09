Bezzecchi y Márquez, del odio al amor también hay un paso

El Mundial de MotoGP se ha quedado sin su campeón, por lo menos, durante las dos siguientes citas del campeonato. Marc Márquz cayó lesionado en Indonesia, una semana después de cosechar su noveno título mundial (séptimo en la categoría reina). Y todo fue a raíz de un accidente provocado por Marco Bezzecchi, sobre el que ahora se ha pronunciado el italiano.

No hizo una buena salida el piloto de Aprilia. Y eso que partía desde la primera plaza. Se quedó algo retrasado en los primeros compases, y en su lucha por escalar posiciones, en su llegada a la curva siete tocó con su rueda delantera a la trasera de Márquez. Y aquello provocó una espeluznante caída para ambos y una nueva lesión para el catalán: una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho.

Una de las máximas del motociclismo es: no juzgues un error que tú mismo puedas cometer en un futuro. ¿Un ejemplo de ello? Las polémicas palabras del italiano en el GP de Valencia de 2023 sobre el catalán. Hace dos años, en Cheste, Márquez intentó adelantar a Marco, con la mala fortuna que le sacó de la pista. Entonces, Bezzecchi, muy enfadado, se fue a buscar al piloto catalán para pedirle explicaciones. Se comentó que las acusaciones, en aquel box, fueron extremadamente duras. Ante los medios, llegó a decir que marc es "el más sucio de MotoGP", además de señalar que los comisarios no le sancionaron por ser quien es. Marc, por entonces, señaló que un día el '72' iba a arrepentirse de sus declaraciones cuando "madurase".

Una reacción muy distinta de la que tuvo el piloto de Cervera este domingo, después de que el italiano le provocase la caída. "Son cosas que pasan en las carreras. Siempre digo que un día te pasará a ti, otro día te pasará a otro, y hoy, pues bueno. Bezzecchi va muy rápido este fin de semana y ahí me ha tocado la rueda de atrás. Cosas que pasan en la carrera, ha venido a pedirme disculpas", dijo Marc a DAZN, para acto seguido pedir a sus fans a través de las redes sociales que "por favor, no guardéis rencor a Marco, nadie lo hace a propósito".

La realidad es que la relación entre ambos ha mejorado con el paso del tiempo. No son amigos. Pero sí que existe un respeto. "Es normal tener momentos difíciles cuando peleas, y en el pasado quizás yo era incluso un poco más inmaduro que ahora. Entonces era difícil, mientras que ahora no. No puedes dejar de ver la velocidad de Marc y obviamente es un rival, así que no somos los mejores amigos. Pero al final es así con todos los pilotos de MotoGP. Tenemos una buena relación: nos respetamos y hacemos buenas carreras en pista", dijo en Misano Bezzecchi, demostrando un progreso en su manera de ver las carreras, y enterrando el hacha de guerra con el nueve veces campeón.

'Bezz' supo rápidamente que Marc se había lesionado

Sobre su error el pasado domingo se ha pronunciado el pupilo de Valentino Rossi a través de su blog personal, Simply The Bez. "Estaba encendido, tenía ritmo para ganar. Pero la salida fue mala, me quedé en medio del grupo y llegué fuerte al segundo sector", explicó el compañero de box de Jorge Martín.

"Quizá iba demasiado fuerte, porque me encontré de golpe con la rueda trasera de Marc", expresaba el piloto. "Le golpée. Nos fuimos los dos fuera y se cayó inmediatamente. Fue una caída fuerte y corrí a ver cómo estaba. Pronto me di cuenta de que tenía algo roto", explica 'Bezz'.

"Me disculpé, era mi error. Estas cosas pasan en las careras, y me pasó a mi esta vez. Fue un gran golpe, tanto mental como físico. Quiero aprender de este episorio y crecer", sentencia.