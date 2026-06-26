Bezzecchi espanta los fantasmas de Brno y lidera la primera sesión en Assen tras una caída de Márquez

Marco Bezzecchi quiso empezar el fin de semana en Assen (Países Bajos), quitándose el mal sabor de boca que le dejó el fin de semana en Brno (República Checa), cuando terminó sumando un total de 0 puntos tras caerse el sábado y golpear a un comisario de pista, lo que se tradujo en una sanción que le impidió correr el domingo. En al FP1, dejó a 98 milésimas a Bagnaia y a más de un segundo a Jorge Martín en una primera sesión marcada por la caída de Marc Márquez, la décima del curso para el catalán.

La jornada comenzaba con temperaturas más altas de lo esperado en el TT de Assen. Ya de buena mañana, los pilotos se toparon con 29 grados en el ambiente y 39 en el asfalto. Una temperatura mucho más baja de la que se espera para la Practice, que dcecidirá los 10 clasificados directamente para Q2.

La primera sesión arrancaba sin contratiempos y sin caídas en los primeros compases. Pecco Bagnaia, sufría, eso sí, problemas técnicos en su moto que lo hacían pasar por boxs a por la segunda, pero se desquitaba de ellos al asaltar las primeras plazas. Rápidamente, Fabio Di Giannantonio tomaba la delantera de la sesión, y a poco más de diez minutos del inicio de la sesión, Marc Márquez, quien renovó a principios de esta semana con Ducati por dos años, tomaba la delantera con un registro de 1:32.757.

Pero poco le duró con un 'Diggia' muy incisivo. Mientras, las Aprilia comenzaban a escalar posiciones hasta tal punto que Marco Bezzecchi, en busca de desquitarse del mal sabor de boca de acumular dos ceros consecutivos en carrera, lograba desplazar a Diggia con un 1:32.3111. Posteriormente lo hacía Martín, quien se situaba a 0.144 de su compañero de equipo.

A falta de 18 minutos del final, Márquez se iba al suelo en la curva 16 del trazado, en la zona de la chicane. Como no, en una curva de derechas. Marchaba sexto en aquel momento. Era un arrastron típico, sin consecuencias. Ironías de la vida, al mismo tiempo se iba al suelo por séptima vez este curso su gran amigo, Diogo Moreira, en la curva 4 del trazado.

El '93' llegaba al box, con tiempo suficiente para volver a pista. Eso sí, en el garaje se lo tomaban con calma para preparar la segunda moto. Con ella salía a falta de siete minutos para el final, pero las cosas no iban a cambiar mucho en la tabla de teimpos.

Tras ver caer la bandera a cuadros, solo Bagnaia venía en casco rojo. Parecía que iba a imponerse en la tabla de tiempos, pero finalmente se quedó a 0.098 del mejor registro de su futuro compañero de box. Martín completó las tres primeras posiciones.

Finalmente, Márquez no pudo mejorar y cayó hasta la décima plaza, quedando a 0.639 de la referencia. La realidad es que todo estuvo muy apretado, puesto que los 20 primeros se encontraban en menos de un segundo de diferencia. El corte lo marcaba Toprak Razgatlioglu, del Pramac, a 1.204.

A destacar la 13ª plaza de Álex Márquez, aún recuperándose tras su grave lesión en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El vigente subcampeón regresó a la competición el pasado fin de semana, en Brno, pero se retiró tras la Q1 por precaución. Empezó la jornada del viernes quedándose a 0.639 del primer clasificado. Por delante, el plato fuerte de la jornada: la Practice. De ella saldrán los diez clasificados directamente para la Q2.