Bezzecchi y un error que marca la lucha por el título: "Si no quisiera este tipo de presión, me habría ido a trabajar al taller de mi padre"

La carrera de MotoGP en Misano dejó muchos nombres propios y sin duda uno de ellos fue el de Marco Bezzecchi. El italiano corría en casa, partía desde la 'pole' y logró aplacar a Marc Márquez en la salida para mantenerse primero en los primeros compases de la carrera dominical en el Gran Premio de San Marino. Pero un error lo llevó a irse al suelo y le sirvió en bandeja la victoria a un Marc Márquez que ya es nuevo líder del Campeonato del Mundo.

No llegó a completar ni una vuelta 'Bezz', quien vio la carrera entera desde el box de Aprilia. Un gran varapalo, teniendo en cuenta que tenía un buen ritmo durante todo el fin de semana (se llevó la 'pole' a golpe de récord con un 01:29.982) y que corría en casa, ante su afición, en el trazado que conoce como la palma de su mano.

El italiano se personificó en la sala de prensa de Misano y ante la prensa italiana comentó qué había sucedido para irse al suelo, tal y como recoge 'Motorsport'. "El neumático estaba listo, pero básicamente resbalé un poco antes de frenar entre la curva 12 y la 13 y no pude cerrar la línea perfectamente y cuando intenté girar la moto, se me cerró delante", valoraba.

Estaba siendo un buen fin de semana para él: fue el piloto más rápido el viernes, el 'poleman', quedó segundo al sprint y también lideró el Warm Up. Hubo muchas cosas positivas, pero un error así un domingo duele, especialmente con lo ajustado que está el campeonato. "La velocidad es algo positivo", aseguraba. No obstante, aseguró que "ahora duele en el alma". "Por suerte, pronto estaremos en Austria, así que intentaremos trabajar estos días desde casa. Nunca hay que rendirse. Jamás", expresaba.

'Bezz', quien lideró las siete primeras carreras del curso, se sitúa ahora a 33 puntos del liderato de Marc Márquez. "Jamás pensé que después de las primeras siete carreras ya estaría metido en algún lío. Y estoy seguro de que Marc también lo está pensando ahora. Es evidente que Marc es un piloto experimentado, muy rápido, así que sin duda no es un rival fácil", valoraba.

Marco Bezzecchi en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

"Ni siquiera Martin, porque todos debemos recordar que Martin tiene la misma puntuación. Pero si hubiera sido fácil, todos lo habrían hecho. Y si no quisiera este tipo de presión, me habría ido a trabajar al taller de mi padre", expresaba el italiano. "En cambio, estoy tratando de ser piloto, así que está bien. Hay que luchar contra estas cosas", expresaba.

Ahora toca afrontar un nuevo fin de semana de carreras. "Ahora mismo, tenemos que intentar superar este día, que, por desgracia, ha salido mal. Las cosas no salieron como yo quería. Tenemos que intentar sacar lo positivo de la situación, del fin de semana en general, de la buena suerte que ahora, inmediatamente, llega Austria. Así que tenemos un par de días para intentar dejar atrás este episodio, volver al trabajo y dar lo mejor de nosotros", terminaba diciendo.