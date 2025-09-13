MOTO GP
Bezzecchi da la sorpresa en la 'pole'; Marc, fuera de la primera línea
El italiano sorprendió con una última vuelta que paró el crono en 1:30.34
Marco Bezzecchi saldrá desde la pole en el GP de San Marino después de sorprender a todos con una última vuelta en la clasificación que paró el crono en 1:30.34 para superar a Álex Márquez y Fabio Quartararo, que completaran la primera línea en la parrilla de salida.
Por su parte, Marc Márquez saldrá desde la cuarta posición, obligado a una gran remontada desde la segunda línea en busca de volver a coronarse tanto en la carrera sprint y la carrera de domingo.
Lejos en todo momento de la primera posición, Marc se vio apeado de la primera línea tras la gran vuelta de un Bezzecchi que hizo estallar de alegría la grada al ver su piloto en la primera posición de salida.
Una clasificación que otro día más no salió como se esperaba ni para Bagnaia ni tampoco para Jorge Martín, que saldrán octavo y undécimo respectivamente.
- El Barça cumple con la norma deportiva: 'No hay perjuicio para el rival
- La burbuja de Inglaterra, a punto de estallar: 43 equipos con problemas económicos
- El Al Nassr ataca de nuevo
- Thiago desgrana el rol del interior en el Barça
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono
- ¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? 'Estaban a mi nivel
- El 'nuevo Frenkie De Jong' provoca un enfrentamiento Barça - Madrid
- El Chelsea se adelanta a Deco por Emmanuel Emegha