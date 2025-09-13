Bezzecchi da la sorpresa en la 'pole'; Marc, fuera de la primera línea

Marco Bezzecchi saldrá desde la pole en el GP de San Marino después de sorprender a todos con una última vuelta en la clasificación que paró el crono en 1:30.34 para superar a Álex Márquez y Fabio Quartararo, que completaran la primera línea en la parrilla de salida.

Por su parte, Marc Márquez saldrá desde la cuarta posición, obligado a una gran remontada desde la segunda línea en busca de volver a coronarse tanto en la carrera sprint y la carrera de domingo.

Lejos en todo momento de la primera posición, Marc se vio apeado de la primera línea tras la gran vuelta de un Bezzecchi que hizo estallar de alegría la grada al ver su piloto en la primera posición de salida.

Una clasificación que otro día más no salió como se esperaba ni para Bagnaia ni tampoco para Jorge Martín, que saldrán octavo y undécimo respectivamente.