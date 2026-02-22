Bezzecchi cierra la pretemporada con récord y Márquez se despide tras otra caída

A solo cinco días para que el Mundial alce el telón en el GP de Tailandia, Marco Bezzecchi (Aprilia) se ha convertido en la referencia de la pretemporada. El piloto italiano ha sido el más rápido este domingo, con un tiempo récord (1.28.668) en la última jornada de test en el circuito de Buriram, el mismo escenario donde arrancará el curso 2026.

En la sesión matinal, que arrancó media hora antes para optimizar las condiciones de luz y permitir a los equipos completar su programa sin apurar hasta el anochecer, Bezzecchi y Bagnaia han marcado la pauta hasta que Marc Márquez les ha desbancado a ambos con el mejor tiempo provisional (1.28.886). El campeón ha superado por 19 milésimas su tiempo en los ensayos de 2025 y se ha quedado a 0.136 del récord absoluto de la pista, en poder de Bagnaia, que le ha secundado antes del descanso.

Por la tarde Marc se ha ido al suelo en la curva 3 y ha tenido que pasar por clínica del circuito para constatar que estaba bien, listo para volver a la pista, aunque finalmente ha optado por despedirse anticipadamente, media hora antes del final del test. Luego, en rueda de prensa, el de Cervera ha desvelado que había perdido la concentración por sus problemas estomacales, como ya le pasó en las dos caídad del sábado, pero que se marcha "satisfecho" de las pruebas,

Tras la bandera roja por el accidente de Marc, ha sido su hermano Álex el siguiente en irse al suelo con la Ducati de Gresini, esta vez en la curva 9 e igualmente sin consecuencias físicas.

Bezzecchi, aprovechando la ausencia de Marc, se ha exprimido en los minutos finales para pulverizar el récord del circuito, con un 1:28.668, dejando al mayor de los Márquez a más de décima y media. Otra Aprilia, la del japonés Ai Ogura en Trackhouse, también superaba al '93', para cerrar segundo en la tabla combinada.

Después de tres meses sin subirse a una MotoGP, tras operarse la muñeca y la clavícula en invierno, Jorge Martín ha acabado octavo y cada vez más cómodo con la Aprilia. El campeón del mundo de 2024 al fin se ha encontrado ante una moto a la que, según dice, le "puedo sacar todo el potencial". Lo dice su tiempo de hoy (1:29.167), con el que se ha quedado a medio segundo de su compañero de box y sin hacer ‘time atack’ al final.

Joan Mir ha escalado al top diez con Honda, mientras los cuatro pilotos de Yamaha siguen sufriendo con un motor V4 que no está al nivel de sus rivales. Los pilotos oficiales, Fabio Quartararo(17º) y Álex Rins (20º) ha concluído muy lejos. "No estoy preparado y tampoco voy a estarlo dentro de un mes" asegura el francés, desesperado y a la espera de anunciar su acuerdo con HRC para 2027.

Peor aún le va al debutante Toprak Razgatlioglu, que después de ser triple campeón en Superbikes, es ahora el 'farolillo rojo' de MotoGP con la M1 del Pramac.