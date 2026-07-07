Bezzecchi busca frenar su caída en Alemania: "Necesito seguir mirando hacia adelante"

Las tres últimas citas han sido para olvidar para Marco Bezzecchi. Tres ceros consecutivos en las carreras dominicales de Hungría, Brno y Assen para ceder el liderato a su compañero de equipo, Jorge Martín, y permitir al resto de rivales acercarse a las primeras posiciones de la clasificación general de pilotos. Pero el italiano tiene claro que debe mirar hacia adelante, y no ve el momento para volver a reunirse con su equipo este fin de semana en Sachsenring (Alemania).

Al ganador de cuatro carreras dominicales este curso se le antoja lejana aquella última victoria en casa, en el emblemático y pintoresco circuito de Mugello. Se torció todo desde entonces: la caída en la curva 1 de Balaton Park (Hungría) tras el 'strike' de Martín, su suspensión en Brno (República Checa) tras abofetear a un comisario o la terrible caída a una gran velocidad que sufrió en Assen (Países Bajos). Todo ello, traducido en tres fines de semana consecutivos acumulando 180 puntos en el casillero, que su compañero de box ya ha superado.

Una mala inercia que el '72' tratará de frenar este fin de semana, durante el Gran Premio de Alemania. No lo tendrá fácil, puesto que se espera que se tope con un Marc Márquez combativo en un trazado que se le da especialmente bien.

"Estoy contento y con muchas ganas de volver a subirme a la moto. Obviamente, espero mejorar un poco más físicamente en los próximos días, pero mi recuperación va bien hasta ahora. Estoy deseando volver a reunirme con mi equipo porque, después de Assen, necesitamos volver a vernos y seguir mirando hacia adelante juntos", decía 'Bezz' en las declaraciones previas compartidas por Aprilia.

La confianza de 'Martinator'

'Martinator', menos fuerte y sólido que carreras atrás, ha ido salvando los muebles en las últimas carreras y aprovechando los fallos para situarse siete puntos por delante de 'Bezz'." Llegamos a este Gran Premio en un buen momento, además de que me gusta mucho el Sachsenring. Todavía tenemos margen de mejora, pero estoy convencido de que pronto alcanzaremos el 100 % gracias al duro trabajo de Aprilia y del equipo en el box", valoraba por su parte el 89'.

Cada vez queda menos para que madrileño ponga rumbo, a finales de 2026, a Yamaha. Pero antes, el objetivo es seguir peleando por el título. "El objetivo principal es afrontar la segunda mitad de la temporada con sensaciones positivas y con la certeza de que lo hemos dado todo hasta el final", decía el campeón de 2024.