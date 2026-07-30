Bezzecchi ya se prueba en circuito y apunta a Silverstone

El Mundial 2026 de MotoGP afronta su tramo decisivo con una de las clasificaciones generales más ajustadas de los últimos tiempos y varios aspirantes a la corona. Entre ellos se encuentra Marco Bezzecchi, quien podría volver a la competición en Silverstone, tras su grave caída en el Gran Premio de Alemania.

El piloto de Rímini se fue al suelo durante la Q2 en Sachsenring y sufrió un golpe que le provocó una fractura de clavícula. Ese mismo sábado regresó a Italia donde fue intervenido a primera hora de la mañana del domingo.

Poco después, Bezz empezó la rehabilitación con vistas a regresar al mundial después del parón estival, en el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará entre el 7 y el 9 de agosto. Por el momento, el piloto italiano ya ha podido volver a subirse a la moto. Lo ha hecho con una Aprilia RSV4, una moto de calle, en el circuito de Misano, tal y como informó el equipo en un comunicado.

Bezzecchi, en Misano / Aprilia

"Ayer, Marco Bezzecchi completó una sesión de cuatro tandas con su RSV4 en el circuito de Misano. Su programa de rehabilitación avanza según lo previsto. Su próxima cita es en Silverstone, donde se someterá a una evaluación médica con el equipo médico de MotoGP", reza la nota difundida por Aprilia.

Fuera del Top-3

Marco Bezzecchi arrancó la temporada 2026 como el gran rival a batir. Firmo tres victorias consecutivas en los tres primeros grandes premios del curso y se situó como líder de la general, escoltado por su compañero Jorge Martín.

Pero la dinámica comenzó a cambiar en el Gran Premio de Hungría, cuando una inoportuna maniobra del madrileño en la salida acabó con ambos fuera. Después llegaron otros tres ceros, en Chequia, Países Bajos y Alemania.

Un balance negativo que ha hecho bajar al italiano escalón a escalón hasta colocarlo en la cuarta plaza de la general, a cuatro puntos del tercer clasificado, Marc Márquez, y a 22 del líder, Martín.