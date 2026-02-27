Bezzecchi asusta con su récord en Tailandia y Márquez arranca segundo

Marco Bezzecchi empieza a ‘asustar’ a la competencia. El piloto italiano de Aprilia, tercero en el Mundial el año pasado, lideró los test de pretemporada en Buriram y también ha comenzado a ritmo de récord en la Practice del Gran Premio de Tailandia, este viernes.

En una sesión que se ha disputado en seco, aunque con la persistente amenaza de lluvia, Bezzecchi ha pulverizado la plusmarca del circuito de Buriram con un crono de 1.28.526, con el que ha dejado a más de cuatro décimas a Marc Márquez, que ha terminado segundo después de sufrir a lomos de la Ducati durante muchas vueltas.

Peor aún le ha ido a su compañero Pecco Bagnaia, que ha terminado 15º y tendrá que pasar mañana por la criba de la Q1. Como nota positiva cabe destacar la recuperación de Jorge Martín, que si bien no está aún al nivel de su compañero Bezzecchi (se ha quedado a 7 décimas), sí ha logrado meterse en el top cinco, demostrando que sus dos operaciones (clavícula y muñeca) de este invierno ya son historia y también su calvario de 2025.

La baja por lesión de Fermín Aldeguer en Gresini ha la cubierto el probador de Ducati Michelle Pirro, que ha obstaculizado a su compañero Álex Márquez en su vuelta lanzada y está bajo investigación, con riesgo de sanción. Con todo, el subcampeón del mundo ha podido acabar entre los diez más rápidos, con billete directo a la Q2 para para pelear por la pole.

Pedro Acosta, que ha acabado cuarto, precedido por Di Giannantonio con la Ducati de VR46, ha sido el mejor representante de KTM, aunque Brad Binder también ha entrado en el top diez, como las Honda de Mir y Zarco.