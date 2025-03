Bezzecchi y Aprilia buscan frenar el dominio de Ducati en Argentina

Aprilia disputará el segundo Gran Premio de la temporada con la ausencia de Jorge Martín. El español aún sigue luchando por recuperarse de la última lesión en su mano. La fábrica de Noale tiene una gran oportunidad para frenar el liderazgo de Ducati en Argentina.

Últimas victorias en Argentina

Termas de Río Honda es una pista especial para Bezzecchi y Aprilia. En 2022, el equipo italiano consiguió su primera victoria en MotoGP con Aleix Espargaró. Mientras que el piloto italiano se hizo con la victoria en la última carrera disputada en el trazado argentino. Para Bezzecchi había sido el primer triunfo en la categoría, pero lo consiguió en el VR46 pilotando una Ducati.

El piloto de Rimini también consiguió su primera victoria en Moto3 en el GP de Argentina. De esta manera, se presenta una relación especial entre el italiano y la pista.

Circuito especial para Aprilia

Dos años atrás, Viñales y Espargaró demostraron un gran ritmo con Aprilia desde el primer día del fin de semana. Especialmente, los españoles dominaron cuando la pista estaba seca, con la llegada de la lluvia las sensaciones se complicaron para los de Aprilia.

Bezzecchi, optimista

El piloto de Aprilia todavía se está adaptando a la nueva moto, después de disputar tres temporadas con Ducati. Aunque las sensaciones aún no sean las óptimas, los italianos tienen la oportunidad para frenar a los de rojo, dado que Márquez y Bagnaia tiene recuerdos agridulces en el trazado.

"Estoy muy contento de volver por fin a Argentina, porque es un circuito que me gusta mucho y me dio mucha pena no ir el año pasado. Hicimos un buen trabajo en Tailandia y tenemos que seguir mejorando junto con el equipo. Estoy impaciente por salir a pista", afirmó el piloto de Aprilia con precaución.

Mientras que Bezzecchi tiene una oportunidad para revalidar su victoria en Argentina, Lorenzo Savadori volverá a ocupar el lugar de Jorge Martín y aprovechará para desarrollar la RS-GP. El objetivo del piloto probador de Aprilia es garantizar la mejor moto posible para la vuelta del español.