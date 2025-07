Bautista: "Márquez lo está ganando todo igual que yo, pero a mí me han penalizado"

Álvaro Bautista se pronunció mediante las redes sociales para reivindicar los problemas que estaba sufriendo en Superbikes por el peso adicional que tenía que llevar en su moto. Al no alcanzar los 80 kilos mínimos exigidos por la organización, Bautista se vio afectado por la nueva normativa introducida desde su segundo título consecutivo en la temporada 2023.

6 kilos adicionales

La condición que arrastra el piloto, está condicionando su futuro en la competición. Álvaro todavía no ha conseguido renovar su contrato para la próxima temporada y tal como lo afirmó, no se han presentado ofertas de otras marcas para seguir inscrito en el Mundial de Superbikes: "Con 6 kilos más, es obvio que nadie me quiere" confesó Bautista.

El lastre adicional ha penalizado constantemente su rendimiento en la pista. "Soy consciente del momento que estoy viviendo. Por desgracia, no todos los pilotos están en las mismas condiciones, y todo esto me saca de quicio. Me gustaría seguir compitiendo para luchar y ganar. Si no lo vuelvo a intentar, me arrepentiría, porque sé que todavía puedo ganar" expresó Bautista en una entrevista a 'GPOne.com'.

El futuro de SBK

La falta de igualdad no impide que Álvaro sigue intentando mantenerse en la categoría, pues pensar en que otros pilotos se encuentren en la misma situación le impulsa a seguir. "Pienso en los pilotos que vendrán después de mí. Si sigue así, Superbikes será un campeonato solo para pilotos grandes. No creo que sea lo correcto, porque al hacerlo se les quitan oportunidades a muchos pilotos. Un ejemplo es MotoGP, donde todos los pilotos son delgados y no tan pesados".

Las diferencias con MotoGP

Por otro lado, Bautista también fue preguntado sobre la situación que se vive en MotoGP y para él no había sorpresas en el dominio de Márquez: "No, porque lo pones en una moto competitiva y esa es la diferencia. En MotoGP, Márquez lo está ganando todo y con razón se le aplaude por lo que hace. Aquí en SBK, yo también lo he ganado todo, como él ahora, pero me han penalizado".

"Seguiré presionando porque no es justo, ya que es discriminación contra los pilotos de baja estatura. Es algo que yo no elegí y mucho menos dependió de mí. Esto es un auténtico caos de motociclismo" zanjó el piloto español.