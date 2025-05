Bastianini avisa a Márquez: "Ha arrancado con el pie derecho, pero Bagnaia es un diésel"

Marc Márquez está siendo el principal protagonista de la temporada 2025 de MotoGP. Su llegada a Ducati ha cumplido con las elevadísimas expectativas que había generado; el de Cervera lidera el Mundial con mano de hierro con 171 puntos mientras sus rivales intentan aprovechar cualquier tropiezo del octacampeón para darle caza. En pista, caídas inesperadas a un lado, no tiene rival.

La lucha por el Mundial, sin embargo, no será un paseo de rosas para Marc. Tanto Pecco Bagnaia como su hermano, Álex Márquez, se resisten a descolgarse por ahora y quieren demostrar que pueden vencer al de Cervera en pleno apogeo, una lucha a tres bandas que promete ser épica para la categoría reina de motociclismo.

Si alguien conoce bien las interioridades de un equipo como Ducati, ese es Enea Bastianini. El italiano, compañero de Pecco Bagnaia el curso pasado, no ha empezado con buen pie su andadura en KTM, su nuevo equipo. Bastianini intenta adaptarse a marchas forzadas, aunque por ahora está teniendo dificultades para sacar el máximo partido a su moto: "Digamos que ha sido bastante complicado y, desde luego, esperaba empezar con otro pie, es decir, estar más avanzado en la clasificación y también en cuanto a resultados en las carreras", ha confesado en una entrevista a Moto.it.

Bastianini, piloto de KTM / DUSTIN SAFRANEK / EFE

"En cambio, he tenido que retroceder un poco, pero digamos que estamos trabajando para volver a estar arriba", explica el italiano. Sin poner excusas de ningún tipo, Enea se mira a sí mismo como principal motivo del mal momento que atraviesa: "En este momento no estamos sacando el máximo partido al paquete, ni yo ni la moto, y no lo estamos haciendo bien, pero de todas formas es un comienzo que avanza, tenemos que seguir concentrados en mejorar", detalla.

Un aviso a Marc... y la gran sorpresa del Mundial

El italiano, que fue el principal damnificado de la llegada a Marc Márquez a Ducati, reconoce el talento del de Cervera y avecina una frenética batalla con su hermano y Pecco: "Sin duda será una batalla entre los tres —reconoce a la vez que manda un aviso al octacampeón—. Seguro que Marc ha empezado con buen pie en el equipo oficial, está demostrando ser muy rápido en todas partes y en cualquier situación. Pero pocos tenían dudas al respecto. Pero Pecco sabemos que es un diésel, está cogiendo ritmo y seguro que le vemos en mejor forma cada carrera", advierte el italiano.

"Creo que va a ser un mundial muy duro, en el que evidentemente se arriesgará, pero será importante traer el resultado a casa". Sobre qué piloto le ha sorprendido más en este inicio de campeonato, Bastianini lo tiene claro: "Alex es sin duda el que más me ha sorprendido de los tres, porque esperaba que fuera rápido pero que no estuviera en la lucha por el título, así que ha reaccionado muy bien hasta ahora".