'Barras y estrellas', la edición limitada de Aprilia presentada en el GP de Estados Unidos

El COTA de Austin acoge este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, tercera temporada del Mundial 2026 de MotoGP. Un escenario emblemático para el que algunos equipos han elegido un 'livery' especial.

Sobre el asfalto del COTA habrá el domingo varias novedades en cuanto a la imagen de algunas de las motos. Los primeros en mostrar su nueva decoración fueron los del Pertamina Enduro VR46 con un imagen inspirada en el PopArt que presentaron en un escenario singular como el 'The Edge' de Nueva York.

Por otro lado, otros han aprovechado el Gran Premio para lanzar nuevos proyectos. Es el caso de Aprilia Racing que ha presentado en el marco del GP de Estados Unidos la Aprilia X 250TH, una moto de edición limitada creada para celebrar los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

La Aprilia X 250TH presentada en Austin / Aprilia

Bajo el concepto “Stars and Stripes” (Barras y estrellas), la nueva Aprilia presenta una decoración inspirada en la bandera estadounidense, con los tonos azul, blanco y rojo y las reconocibles estrellas en la cúpula.

Se trata una edición limitada de la que Aprilia ha decidido destinar 25 de las 30 unidades al mercado estadounidense, dejando las restantes disponibles para el resto del mundo.

Según apuntó la casa de Noale, con esta moto la fábrica "ha dado un paso más a nivel técnico con la Aprilia X 250TH: se trata de la primera y única moto del mundo en venta equipada con frenos carbono-carbono, los mismos utilizados en MotoGP". Un sistema que permite a esta X250TH alcanzar la misma potencia de frenado que las Aprilia RS-GP de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

"Aprilia Racing consolida así su marca “X”, reconocida internacionalmente, con esta sexta generación de un proyecto único iniciado en 2019 con la RSV4 X, seguido por la Tuono X en 2020, la RSV4 X Trenta en 2022, la RSV4 X ex3ma en 2024 y la RSV4 X-GP en 2025", explica el comunicado difundido por la escudería.