"Barcelona debe estar en el calendario de MotoGP, se lo ha ganado"

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya y actual presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper, y el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, han sellado este jueves el nuevo acuerdo que garantiza la continuidad del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en el trazado de Montmeló hasta 2031.

Pau Relat, presidente de Fira Circuit, la entidad que gestiona la explotación comercial de la instalación, ha encabezado el acto protocolario, que hace realidad el primero de los dos grandes objetivos trazados en su hoja de ruta desde que accedió al cargo el pasado 1 de enero: las renovaciones con Moto GP y F1.

El anterior contrato con MotoGP, presente en el Circuit desde 1992, se extendía de 2022 a 2026 y este nuevo pacto asegura la permanencia de modo continuado hasta 2031. “Es un acuerdo de especial relevancia porque da garantía de continuidad a 33 años ininterrumpidos de MotoGP en el Circuit. Y nos da la responsabilidad de seguir gestionando con excelencia un recinto puntero en el mundo del motor”, ha expresado Relat. “Esta firma es consecuencia del esfuerzo de mucha gente y del gran trabajo demostrado en la organización express en solo quince días del pasado GP Solidari que cerró aquí la última temporada tras la tragedia de la DANA en Valencia”, ha recordado, subrayando también la labor Pol Gibert y Oriol Sagrera, consejero responsable de las negociaciones con Dorna y Liberty.

Ezpeleta, que junto a Josep Lluis Vilaseca, antiguo responsable de Deportes de la Generalitat, fue en su día el principal impulsor de la construcción del trazado de Montmeló y también propició la denominación de Gran Premio de Catalunya para la carrera de MotoGP, se ha mostrado orgulloso del acuerdo.

“No es casualidad que el acuerdo de Dorna para hacerse cargo del Mundial se firmase en el Circuit, en este escenario. Me une a esta instalación un sentimiento particular y estoy muy contento de que la renovación sea una realidad", ha valorado el máximo dirigente de Dorna, que ha explicado que "la conexión que ya teníamos con Barcelona se intensificó durante el GP Solidario de noviembre. Nos dimos cuenta estando en Malasia de lo que sucedía en Valencia y desde el primer momento se ofreció el Circuit de Catalunya. Les estoy muy agradecido. Barcelona se ha ganado continuar durante muchos años, el Circuit merece estar en el calendario de forma continuada . Toda la familia de MotoGP estará muy contenta de seguir aquí".

Sin rotaciones

La intención de Dorna de expandir su calendario en el mapa mundial auguraba una posible alternancia en algunos circuitos, especialmente en los cinco que se disputan en la península ibérica (Portimao, Jerez, Aragón, Valencia y Barcelona), aunque el nuevo contrato firmado por los responsables de Fira Circuit permitirá que el Circuit no entre en rotación y tampoco es la intención de Dorna respecto a los demás grandes premios que finalizan contrato.

“Nuestro techo son 22 grandes premios y solo habrá dos o tres en la península a partir de 2027. En principio no nos planteamos una alternancia, dependerá del interés” Carmelo Ezpeleta — CEO de Dorna Sports

“Tenemos un acuerdo con los equipos y con la FIM de no hacer más de 22 grandes premios por temporada, entre otras cosas porque respecto a la F1, nuestros pilotos se lesionan más. Los últimos años hemos podido mantener las carreras en España, pero no podemos mantener esa concentración en un territorio a largo plazo. Nos hemos dado cuenta de que es complicado afrontar la alternancia. En principio no nos la planteamos, aunque dependerá del interés. La realidad ahora mismo tenemos 28 peticiones de gran premio y solo podemos hacer 22, así que de cara a 2027 y en adelante habrá que reducir a dos o tres las actuales pruebas que se disputan en la península", ha advertido el patrón del Mundial, que no ha querido especular con qué circuitos serían los que se quedarían sin carrera: "No hace falta decir que el circuito, la seguridad, la organización influyen. Pero también el valor añadido de las cosas que haces para que el evento no solo sea deportivo".

La reducción de los grandes premios en la Península Ibérica no guarda relación con la llegada de Liberty a MotoGP, según Ezpelera: "Es más bien que pretendemos ser populares más allá de Europa. Cuando llegamos al Mundial en 1992 habían solo tres carreras fuera de Europa de un total de trece. Con los años han aumentado las de fuera, pero no hemos reducido las de Europa. Eso es la globalidad. El año que viene iremos a Brasil, un mercado importantísimo para los constructores... las carreras son también un instrumento de marketing para vender más motos. Que es a lo que se dedican", ha destacado.

Inversión con retorno

Por su parte, el Conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper ha hablado de "la discreción" con la que se han llevado a cabo las negociaciones con Dorna, "que no han sido fáciles dadas las peticiones y presiones que tienen el señor Ezpeleta y Dorna de otros países que aspiran a ser anfitriones de MotoGP”.

El presidente del Circuit también ha subrayado la buena sintonía entre las instituciones catalanas y ha recordado que “la inversión que se deberá hacer tendrá un retorno muy importante". Sàmper ha dado detalles financieros del nuevo acuerdo, que contempla un canon de 12 a 14 millones de euros anuales que sufragará la Generalitat, "y se va a pagar de forma progresiva, actualizando con el paso del tiempo estos cinco años”. Ezpeleta ha precisado que el cánon que pagará Catalunya "será igual para los otros GP" que se celebren en España.