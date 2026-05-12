Barcelona calienta el GP de Catalunya con una fan fest en el centro de la ciudad

El Mundial de MotoGP 2026, tras un movido GP de Francia, aterriza esta semana en Catalunya para la disputa de la sexta prueba de la temporada. El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge una nueva edición del campeonato a la que Marco Bezzecchi llega como líder y que tendrá como nota negativa la ausencia de Marc Márquez.

Pero para este 2026 la organización ha querido abrir el círculo y prepara dos jornadas de actividad en el centro de Barcelona, como previa a la competición. A unos kilómetros del trazado, la Plaza Catalunya, en pleno centro de Barcelona, acogerá durante este miércoles y hasta el jueves el 'MotoGP Fan Fest Barcelona 2026', un evento con entrentenimiento, música y la presencia de varios pilotos del Mundial.

Siguiendo la senda de la Fórmula 1, que ya organizó un evento similar en Barcelona las últimas dos temporadas, la ciudad volverá a acoger una zona dedicada al motor para acercar la competición a los aficionados y extender su actividad más allá de las fronteras del circuito.

La zona, de acceso gratuito con aforo limitado, pondrá a disposición de los seguidores de MotoGP diferentes propuestas como simuladores de conducción, una réplica del trofeo de MotoGP o una exposición de motos y otros objetos de pilotos como cascos y monos. Además, habrá juegos de reacción, un photocall, grabación de programas en directo como el 'Jijantes' de Gerard Romero, así como música de la mano de DJs de Flaix, así como los conciertos de Mishima (miércoles, 19:20h) y Hotel Cochambre ( jueves, 19:15h).

Encuentro con los pilotos

También está prevista en la jornada del miércoles la presencia de algunos de los pilotos. “Meet the Riders”, un encuentro abierto entre pilotos y aficionados, arrancará el miércoles a las 16:30 h con la bienvenida de Izaskun Ruiz, periodista del Mundial para Dazn, y de Cesc Vila, speaker del Circuit de Barcelona-Catalunya.

En el escenario comparecerán algunos jefes de equipo, y después será el turno para los pilotos de Moto2 y Moto3: Ivan Ortolá, José Antonio Rueda con Álvaro Carpe y Brian Uriarte, Daniel Holgado y Máximo Quiles, Manuel González y David Muñoz.

A partir de las 18:00 horas, pasarán por el escenario los pilotos de la categoría riena: Joan Mir, Álex Rins, Pedro Acosta, Àlex Márquez y Jorge Martín.

El horario del Fan Fest será desde las 12 del mediodía hasta lasa 21:00 horas ambos días.