Barcelona se apunta a la fiesta de MotoGP

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en el Circuit de Barcelona Catalunya, escenario de la sexta cita del calendario 2026. Y aunque la inesperada baja del campeón Marc Márquez es sin duda un golpe para su legión de seguidores y los fans del campeonato en general, lo cierto es que no faltan alicientes. El primero, este miércoles, ha sido el inédito ‘MotoGP Fan Fest Barcelona’, que se ha estrenado en la Plaça de Catalunya y ha contado con la presencia de varios pilotos de las tres categorías y múltiples actividades dirigidas a los aficionados.

Al estilo de la Fórmula 1

Siguiendo la línea del evento impulsado por la Fórmula 1 en las dos últimas ediciones del Gran Premio de España, con baño de multitudes de Alonso y Sainz, el ‘Fan Fest’ de MotoGP repite ubicación en el centro de la ciudad y sobre todo, la intención de acercar el deporte a todos los aficionados con y sin entrada para el gran premio.

A nivel deportivo, Marco Bezzecchi y Jorge Martin llegan a Barcelona al frente de la clasificación general, separados por solo un punto. Tercero es el italiano Fabio Di Giannantonio, del VR46 de Valentino Rossi, la única Ducati en un top seis copado por los pilotos de Aprilia y Pedro Acosta (KTM), que ocupa la cuarta plaza por delante de Ai Ogura y Raúl Fernández.

Aclamado por sus fans, ‘Martinator’ ha reconocido que Aprilia “ha hecho un trabajo increíble en invierno y la consecuencia es lo que estamos viendo este año. Tenemos grandes resultados, trabajamos en equipo y nos ayudamos a ser mejores”.

Barcelona, donde se proclamó campeón, “es una pista que me trae buenos y malos recuerdos, pero me gusta y este fin de semana puede pasar de todo”, ha advertido.

Martín, Acosta, Rins, Mir y Álex Márquez / Dani Barbeito

Martín asegura que su amigo Aleix Espargaró “algún consejo me ha dado y si me va la mitad de bien que le iba a él aquí, ya será bueno”. Eso sí, mientras tanto, perfil bajo: “No soy yo el que tiene que considerarse favorito para el título, yo estoy trabajando duro para sacar el máximo de mi pilotaje, el máximo de la moto. Estoy aquí para ganar, es obvio, y si al final de año tengo opciones para pelear, pues soy el primero que voy a ir a por el Mundial”, ha lanzado.

Después del doblete de Le Mans, el madrileño asegura que “me ha dado confianza, pero aquí empezamos de cero, a ver cómo va el viernes y a partir de ahí, mejorar”.

El mensaje de Marc

¿Y qué hay de los hermanos Márquez?, los grandes protagonistas de la anterior edición del GP de Catalunya, donde compartieron podio ante el delirio de los aficionados. Marc, como ya es sabido, pasó por el quirófano el domingo, tras su caída en Le Mans. Y aunque la doble cirugía (pie y hombro) fue un éxito, el de Cervera tendrá que perderse forzosamente la cita de casa para recuperarse. Marc, ausente también en el ‘Fan Fest’ ha animado a sus seguidores a no perderse la cita de este fin de semana en un emotivo mensaje de vídeo: “Siento mucho no poder estar ahí, con vosotros”, ha lamentado el ‘93’.

Álex, por su parte, se ha llevado una de las grandes ovaciones de la tarde en el escenario de la Plaça Catalunya. No tuvo suerte en Francia, pero brilló como nunca en la anterior cita de Jerez y espera repetir en el circuito de casa, otro de sus preferidos.

“No perdido la ilusión y la motivación de hacerlo bien aquí en Montmeló y el resto del año. Tengo ganas de volver a disfrutar delante de la afición y, sobre todo, de encontrar otra vez aquel ‘flow’ del año pasado aquí y de este año en Jerez, que hace que vayamos tan rápido”, ha explicado el menor de los Márquez.

En su opinión, Barcelona servirá para calibrar las fuerzas de Ducati respecto a Aprilia: “En el pasado aquí siempre ha ido muy bien, tanto con Aleix como con Maverick. Claro que, como dije después de Jerez, nosotros también hemos dado un paso adelante importante, la moto es competitiva. Es verdad que la Aprilia de este año es muy buena, pero también tiene pilotos muy buenos. No debemos entrar en el bucle de que nos falta algo, sino extraer el máximo de lo que tenemos”.

Sobre su hermano Marc, ha dicho, convencido, que “le he visto en momentos peores y al final creo que lo de ahora solo es una piedra en el camino. Ya tenía programada la cirugía después de este gran premio y se juntó con la del pie, pero en la época de 2020-2022 le vi muy mal y fue duro".

Sobre sus opciones de victoria el domingo, señala que “verse favorito antes de un gran premio es un error, aunque sobre el papel es un circuito que me puede ir bien, podemos estar luchando por la victoria”, ha finalizado Álex.

El 'tiburón', más maduro

Pedro Acosta tampoco ha querido perderse la oportunidad de interactuar con sus fans y aunque ha rechazado la invitación a cantar en el escenario, como le pedían, si ha prometido dar el máximo en un GP de Catalunya que tradicionalmente se le da bien.

“Llego sin muchas perspectivas, siendo sincero. Jerez fue la única carrera que iba con perspectivas y me fue muy mal. Entonces, hay que montarse la moto el viernes, ver qué sensaciones tengo, ver qué problemas tenemos y qué podemos mejorar de la moto”, ha señalado.

En la general, Acosta es el único piloto de los que están en cabeza que no lleva una Aprilia o una Ducati. El ‘tiburón’ ha explicado su particular filosofía para encarar la temporada: “Al final, lo que quedó muy claro el año pasado es que hice una segunda parte de año decente y una muy mala primera parte de año. Así que me he centrado mucho en mejorar eso, en no cometer errores, si un día toca hacer sexto, haces sexto como me pasó en Brasil y el día que quizás toca luchar por el podio, pues se busca el podio. Me he mentalizado mucho, es un paso de madurez importante. Por eso estamos haciendo una buena temporada, no la que yo hubiera soñado, pero por ahora, mi mejor temporada en MotoGP”.

“Todavía quedan cosas que pulir, pero las tres tonterías que le pedí al equipo del año pasado a este, más o menos están. En Le Mans sufrimos más de la cuenta con el desgaste de las gomas, que en Tailandia, por ejemplo, no nos había pasado. Esta carrera será un poco un punto de inflexión para nosotros en este aspecto. El equipo está trabajando bien. Nos falta un poco, pero no hay quejas posibles. Ahora mismo no estamos en la posición de pensar en títulos o victorias, porque el día que no te salen dos Ducati, te sale la cuarta Aprilia. Hay que ser realistas. La Aprilia tiene una velocidad de entrar en curva que no se entiende. Son mejores, punto. Si quiero, por lo menos, intentar luchar por ese top 4 que conseguí el año pasado, estar lo más adelante que se pueda y sin cometer errores”, ha zanjado el murciano.

Diversión asegurada

Aunque a partir de este jueves las estrellas del Mundial se trasladan al Circuit, donde habrá rueda de prensa oficial y el viernes comenzará la acción en pista. Pero en Plaça Catalunya la fiesta seguirá un día más, con acceso libre, de 12 a 21 horas. La diversión está asegurada, con los DJ de Flaix, Sergi Domene, Marc Frigola, Andreu Presas y Miquel González. La banda indie de pop catalán Mishima ha ‘calentado’ la tarde del miércoles y el jueves lo hará el grupo Hotel Cochambre.

Además de las actuaciones musicales, la propuesta incluye simuladores, photocall, la recreación del podio, una exquisita muestra de motos históricas y la réplica de la famosa torre de los Campeones de MotoGP.