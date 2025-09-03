Barcelona alza el telón del Gran Premio de Catalunya de MotoGP

El Circuit de Barcelona - Catalunya acoge este fin de semana el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, decimoquinta prueba del campeonato 2025. Una cita que tuvo como preludio una presentación en un lugar emblemático de Barcelona como la Fundació Miró, que este año celebra su 50 aniversario.

El acto de presentación, conducido por la periodista Laia Ferrer, contó con la presencia del conseller d'Empresa i Treball y president de Circuits de Catalunya, Miquel Sàmper, del secretari general del Departament d’Empresa i Treball y conseller delegat de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, además del consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Además asistieron el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona y de Fira Circuit, Pau Relat; el presidente del RACC, Josep Mateu; el alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez; y la quinta tenienta de alcaldía de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil.

Gibert apuntó que este GP de Catalunya "es emblemático para muchos de nosotros" y anunció mejoras en el trazado y en los accesos al público realizados con el objetivo de "conseguir un GP de referencia internacional".

Carmelo Ezpeleta afirmó que "es una fecha que todo el mundo está esperando que llegue". "Para el paddock, venir a Barcelona es un hito importante", indicó. El CEO de Dorna comentó que el objetivo con los nuevo socios, Liberty Media, es "tratar de llegar a la gente que no es aficionada al motor". "El final del año pasado fue increíble", dijo Ezpeleta, recordando que todo estaba preparado para celebrar el GP en Valencia, cuando la Dana obligó a cambiar los planes y buscar una alternativa que acabó siendo Barcelona. "Fue un momento difícil y nos encontramos con una ayuda increíble de la Generalitat. Hacer el GP en 15 días es muy difícil y cuando el paddock llegó y vio cómo estaba montado no hubo duda de que era el mejor GP de la temporada", afirmó.

Respecto a la continuidad del Circuit en el Mundial, Ezpeleta recordó que está asegurada hasta 2031, "como mínimo". "No me imagino un calendario sin este Gran Premio", aseguró, avanzando que en los próximos cursos el campeonato se mantendrá con 22 pruebas.

Sàmper, por su parte, agradeció el trabajo de todos los implicados. "Los GP de motociclismo y F1 no serían posibles sin muchas cosas y sobre todo, sin muchas personas. Si hay un ejemplo de colaboración público-privada, sería este", aseguró. "Se ha habladomucho de la solidaridad que tuvimos con la desgracia de la Dana...mil Danas habrías y mil veces la Generalitat ayudaría", afirmó, recordando el trabajo realizado por el Circuit el pasado mes de noviembre para acoger la última prueba del campeonato de 2024.

"Para mi fue un momento irrepetible", reconoció, asegurando que la clave es "confiar en todos los agentes que colaboran". Por otra parte remarcó que el retorno que dejan tanto el motociclismo como la F1 "supera ampliamente la inversión". Concretamente, MotoGP deja unos 500 millones de euros además de crear 2.500 puestos de trabajo, según datos aportados por Sàmper. "Nuestro circuito es uno de los mejores y haremos lo posible para que esta realidad se alargue en el tiempo", zanjó.

Como muestra de la buena salud del motociclismo español en la actualidad, en el evento de presentación no faltó una representación de equipos nacionales. Jorge Martínez Aspar, al frente del Aspar Team, afectado especialmente por el temporal de la Dana, quiso arrancar su comparecencia agradeciendo el apoyo de todos en aquel momento. "Catalunya siempre ha sido pionera", recordó Aspar, no solo en cuanto a pilotos, sino también en el caso de los mecánicos, gracias a Monlau, y "estamos muy orgullosos de ello". Junto a Aspar compartieron su visión sobre el motociclismo español actual Jaime Serrano, CEO de Monlau Motorsport, y Jordi Gatell, jefe del MT Helmets-MSI.

El GP, un referente

El alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, remarcó los tres compromisos que se han marcado para este GP, el primero "con la afición, mejorando los servicios que les ofrecemos", entre otras cosas respecto al aparcamiento y mejorando las noches de motociclismo, "más organizadas y más seguras". "Otra es el aumento de la repercusión del GP en la ciudad y finalmente el compromiso con la sostenibilidad".

Raquel Gil, regidora de Sants-Montjuïc, por su parte, quiso dar la bienvenida al Gran Premio a la ciudad y agradeció el trabajo, no solo de los pilotos, sino también de los equipos que están detrás "dando la mejor de las garantías". Josep Mateu, presidente del RACC, apuntó en su comparecencia que "deporte y cultura son un binomio inseparable". "El GP de Catalunya ha sido un referente en el mundial en los últimos años", afirmó, repasando grandes momentos como la victoria de Alex Crivillé en 500 o las diferentes batallas con Valentino Rossi o Marc Márquez, entre otros.

Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona, enfatizó que una vez más Catalunya "capital de la moto a nivel mundial, algo que no es casual", remarcando el legado que ha dejado la ciudad al campeonato en las últimas décadas. Un legado gracias a los equipos y pilotos que ha hecho al GP convertirse "en un referente". "Llevamos nueve meses gestionando las instalaciones, nueve meses muy intensos, con diferentes actividades, no solo de motor", algo que no sería posible "sin la excelencia en la gestión".