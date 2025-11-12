Moto3
Barcelona abrirá el Mundial FIM JuniorGP en 2026
El Mundial júnior recalará en los cuatro circuitos españoles, Barcelona, Jerez, Valencia y Aragón
Hace solo una semana el Mundial JuniorGP y la European Talent Cup celebraron en el Circuit de Barcelona la penúltima cita de la temporada 2025, que concluye el 23 de noviembre en Valencia. El santanderino Brian Uriarte se alzó con el título FIM Junior GP en Montmeló después de ganar también la Red Bull Rookies Cup , siendo asendido al Mundial de Moto3 con el equipo y la moto del campeón José Antonio Rueda, el Red Bull KTM Ajo.
Ahora la categoría antesala, en la que las jóvenes promesas buscan abrirse camino hacia el Mundial de MotoGP, ha actualizado el calendario provisional para la próxima temporada 2026, que contará con un total de siete citas y volverá al trazado de Barcelona, pero esta vez para abrir el curso, el próximo 24 de mayo.
Los circuitos españoles tendrán máxima presencia, ya que el JuniorGP 2026 también recalará en Jerez, MotorLand Aragón y Valencia.
Calendario JuniorGP 2026:
24 de Mayo Circuit Barcelona-Catalunya Spain
14 de Junio Circuito do Estoril Portugal
5 de Julio Circuito de Jerez – Ángel Nieto Spain
26 de Julio Circuit de Nevers Magny-Cours France
6 Septiembre Circuit Ricardo Tormo Spain
27 Septiembre MotorLand Aragón Spain
18 Octubre Motor Valley and Emilia-Romagna (Misano) Italy
