El infierno de Bagnaia no tiene fin: “Mi nivel ahora es para un noveno o décimo”

Empieza a hacérsele largo el curso 2026 a Pecco Bagnaia. La que debía ser una pista para revertir la situación terminó convertida en un auténtico infierno. Misano no sirvió para que el italiano se reencontrase con las buenas sensaciones. De hecho fue todo lo contrario. El viernes fue decimonoveno en la la Práctica, no pudo pasar a la Q2 el sábado y, partiendo 14º en parrilla, fue 13º en la sprint y en la carrera larga terminó por los suelos. Y el resultado no es otro que ya son tres los fines de semana sin puntuar.

Ha sido complciado de encajar para Pecco, quien acumula hasta cuatro victorias en Misano, su circuito de casa, donde tantas veces ha entrenado debido a la proximidad del trazado con la Academia de Valentino Rossi. De hecho, se le vio lamentándose apoyado en un muro del trazado tras irse al suelo y completamente fuera de sí tras quedarse fuera de la Q2, pegando golpes a la moto. "Ha sido un fin de semana difícil. Otro más. Había salido mejor que en la sprint y estaba en el Top 10. En cuanto Franco Morbidelli hizo la Long Lap Penalty, intenté seguir a Fabio Di Giannantonio, que durante todo el fin de semana había tenido un buen ritmo", valoraba en la sala de prensa de Misano, tal y como recoge 'Motorsport'.

"En cuanto intenté entrar con un poco más de velocidad en la curva 2, perdí el tren delantero. Al menos esta vez hay un motivo para mi caída, porque iba con más velocidad. De todos modos, se podía hacer un poco más y el Top 10 habría sido un resultado muy bueno", decía el turinés, quien encadenó cuatro podios consecutivos entre Barcelona y Brno e incluso ganó la carrera al sprint en el trazado checo.

Bagnaia no se resigna y relaciona los errores en pista con sus ganas de seguir intentando mejorar. "De cara al GP de Austria, se volverá a empezar como siempre, intentando ir rápido. El hecho de que siga cayéndome demuestra que lo estoy intentando. Y seguiré haciéndolo hasta el final", decía el bicampeón.

"Es dificilísimo, porque se trabaja mucho y mi equipo hace todo lo posible para que yo pueda encontrarme bien. Por desgracia no logramos entender por qué ciertas cosas ya no me salen ni mínimamente, sobre todo en frenada, entrada y paso por curva", explicaba.

Para alguien que ha conquistado la cima en dos ocasiones es muy difícil asumir que debe luchar incluso para entrar en el 'Top 10'. "Hay que aceptar la realidad de los hechos e intentar mejorar. En este momento hay que basarse en el hecho de que, probablemente, el nivel que tengo ahora es para un noveno o décimo puesto, y hay que volver a empezar desde ahí", terminaba diciendo.