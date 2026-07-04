Bagnaia se sincera sobre Márquez y su convivencia en Ducati: "Nunca estuve interesado en esas peleas"

El aterrizaje de Marc Márquez en el Ducati Lenovo en 2025 despertó la curiosidad de muchos por varios motivos: el primero, por ver de qué sería capaz el '93', por entonces ocho veces campeón del mundo, al pilotar la mejor moto de la parrilla. Otro de ellos era la expectativa que generaba verle en el otro lado del box de Pecco Bagnaia, quien en los últimos años se había convertido en uno de los hombres fuertes del campeonato, otorgando dos coronas a los de Borgo Panigale.

A todo esto, se le añadía el aliciente de que Bagnaia es uno de los pilotos de la Academia de Valentino Rossi, el máximo archienemigo del mayor de los Márquez. La tensa relación entre 'Il Dottore' y el de Cervera apuntaba que la rivalidad entre uno de los pupilos del '46' y el catalán podría llegar a ser algo tensa. Pero lejos de realidad, parece que ambos pilotos han terminado entendiéndose bien.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez abrazándose / MARTIN DIVISEK / EFE

Ahora ya se sabe que, tras dos temporadas juntos, el '63' y el '93' ya no compartirán box a partir de 2027, momento en el que Pedro Acosta sustituirá al turinés tras la marcha de este a Aprilia. Supondrá el fin de una era en el box rojo, y el final de una relación de compañeros de equipo que parece que han terminado más cerca de una amistad que de odiarse.

Precisamente, sobre su relación como compañeros de box se han sincerado recientemente en un vídeo compartido por el campeonato. "Para mí, la mejor característica de Pecco es que es muy amigable y siempre es honesto”, decía Marc. "Lo más importante es que tenemos una buena relación como compañeros. Somos muy honestos y eso es lo más importante", expresaba.

También sobre ello reflexionó Bagnaia. "Está claro que después de lo que pasó entre Marc y Valentino hubo muchas opiniones sobre nuestra relación en el box", dijo Pecco, campeón de MotoGP en 2022 y 2023. "Como he dicho muchas veces, no era mi trabajo. Nunca estuve interesado en ese tipo de peleas", expresaba el italiano.

El '63' también desveló cómo fueron aquellos primeros momentos con Marc en el ecosistema Ducati. "Cuando Marc llegó al equipo oficial fui completamente abierto a conocerle y a conocerle mejor. Empezamos a tener una relación muy buena desde el primer test. Empezamos a trabajar mucho juntos y a analizar las cosas juntos", apuntaba.

Lejos de enfrentarse, el objetivo no era otro que remar hacia una misma dirección, para que el equipo oficial de Borgo Panigale consiguiese grandes resultados con sus dos pilotos. "Intenté ayudar a Marc cuando lo necesitaba y él hizo lo mismo conmigo. Muchas veces estaba luchando, pero siempre trató de ayudar de una manera muy positiva", expresó. "Marc es un piloto muy inteligente y trabajamos muy bien juntos", terminaba diciendo.