Bagnaia: "El segundo puesto no me hace estar feliz"

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), segundo en la carrera 'sprint' del Gran Premio de San Marino, ha reconocido estar disgustado porque se le ha escapado el primer puesto.

"No he hecho una buena salida, no ha ido bien la parte de aceleración y he perdido tiempo ahí, y Jorge me ha pasado, por lo que a partir de ahí lo he probado todo para estar lo más cerca posible a él, para tratar de adelantarle, pero el neumático delantero ha empezado a subir de presión y no podía", explicó el italiano.

"A partir de ahí la cosa se ha solucionado, pero cuando estás rodando con un piloto que tiene el mismo ritmo que tú es difícil adelantarle a no ser que él cometa un error y he tenido que rendirme para evitar cometer un error y caerme. Ha sido complicado", lamentó Bagnaia.

"El segundo puesto tras un fin de semana como fue el de Aragón quizás no esté tan mal, pero esto no me hace estar feliz ya que el potencial era para ganar", aseguró el piloto de Ducati.