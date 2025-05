Bagnaia no se rinde: "Creo que hemos dado un pasito"

Francesco 'Pecco' Bagnaia es consciente de que hasta ahora no ha alcanzado su mejor rendimiento, pero este fin de semana en el Gran Premio de Francia espera dar un paso decisivo, en parte porque en el último test de Jerez encontró alguna solución con la que parece ir más cómodo con la Desmosedici.

"Estoy preparado. Es un buen fin de semana, me gusta la pista. Las previsiones meteorológicas no son súper buenas de momento, pero parece que pueden mejorar un poco, así que estoy contento por ello y listo, como siempre", ha dicho Bagnaia a su llegada al circuito de Le Mans, este jueves.

"Por alguna razón, todavía estoy luchando en alguna parte de la conducción. En Jerez, que es una pista que conocemos perfectamente, perdía tiempo en tres curvas donde antes era super rápido siempre. Es algo que quiero entender. Mi equipo está tratando de dar el máximo para empujar, para entenderlo, y vamos a mejorar. Creo que hemos dado un pasito y espero que este fin de semana estemos ahí", ha resumido.

"Ahora tengo la Ducati 24.7. Acabamos de añadir algo que creo que funcionará y que Marc ya estaba usando. Es cierto que esta pista es particular. No sigue la misma configuración y base que las otras. Pero vamos a ver. Creo que es un buen trazado para frenar y para la velocidad en curva. Así que si puedo hacer lo que estaba haciendo el año pasado, pero con la mejora que siento, creo que podremos lograr un muy buen resultado", ha advertido.

"Siempre es cuestión de cuántos puntos te separan del liderato respecto al número de carreras que quedan. Han pasado cinco carreras, estamos a 20 puntos del líder en una situación en la que no estoy cómodo, es más positivo de lo que parece, aunque no esté contento. Porque sé que si estuviera contento con cómo me siento encima de la moto, no estaría a 20 puntos. He empezado mejor que el resto de temporadas, pero la moto no está al nivel que yo quiero. No es que esté triste, pero sé cuál es mi potencial, sé qué sensaciones quiero y estoy trabajando para conseguirlas", ha zanjado el italiano.