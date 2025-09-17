Bagnaia resurge con la ayuda de Stoner: "Si pudiera, le tendría en el box siempre"

'Pecco' Bagnaia volvió a sufrir y el Gran Premio de San Marino volvió a dar sensaciones negativas. El italiano acabó la carrera al sprint 13º y en la competición dominical no llegó a ver la bandera a cuadros por su caída en la octava vuelta. El bicampeón de MotoGP se despidió de uno de los fines de semana más especiales para él sin conseguir ningún punto.

Tras el caótico fin de semana en el 'Misano World Circuit Marco Simoncelli', Bagnaia necesitaba recuperar sus sensaciones con la Ducati. El resultado del test tras el fin de semana en el trazado italiano resultó más positivo, especialmente tras contar con la ayuda de Casey Stoner en el box.

El test en Misano

"No puedo entrar en detalles, pero hoy era importante utilizar el día, no para probar diferentes elementos, sino solo para centrarse en lo que tenemos. Decidimos tratar de mover algunos pesos en la moto, cambiar algunas configuraciones, para entender la dirección" explicó Bagnaia tras el test en Misano a 'Motorsport.com'.

El fin de semana en Misano dio paso a la gira asiática de la temporada 2025 y Bagnaia ya tiene la mirada puesta en Motegi. "No sé si podremos llevarlo todo a Japón, porque tenemos que entender mejor la situación. Estoy seguro de que el equipo trabajará súper duro para intentar ayudarme a encontrar lo que hemos probado hoy" confirmó el '63'.

La figura de Stoner

Las sensaciones de Bagnaia mejoraron en la jornada del pasado lunes, pero las aportaciones de Stoner contribuyeron a dar ese paso adelante. "Es genial tener este tipo de relación con él, súper útil. También con Manu Poggiali, tienen un ojo increíble para ver las cosas, y lo que estaba sintiendo en la moto que ya sabían desde antes. Casey siempre es muy analítico en las cosas, a veces demasiado, pero fue muy importante para mí tenerlo hoy".

"Si pudiera, le tendría en el box siempre, claro que sé que no es posible, pero cuando una persona puede aprovechar la opinión de los pilotos es fundamental, y he tratado de hacerlo de todas las maneras".

La crisis en Ducati

Tras el fin de semana en Misano, las palabras de Gigi Dall'Igna también saltaron por los aires y el ingeniero italiano aseguró que su paciencia también se estaba agotando con la situación de Bagnaia. Tras las mejoras en el test, el bicampeón trató de explicar lo ocurrido al finalizar el GP.

"Como vengo diciendo desde hace varias carreras, el ambiente en el box es siempre el mismo, trabajamos juntos. Ellos están luchando tanto como yo, trabajan muy duro para intentar darme lo que necesito. Está claro que ellos tampoco están contentos, es cierto que no están contentos" cerró el piloto italiano.