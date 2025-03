Bagnaia se resigna con los Márquez: "Vaffanculo...lo están haciendo mucho mejor"

Ni las aletas en el colín por primera vez en una sprint, ni la necesidad de reivindicarse fueron suficientes para que Pecco Bagnaia pudiera conectar si quiera con los hermanos Márquez. El italiano, teórico jefe de filas de Ducati, tuvo que conformarse con la tercera posición en la sprint mientras que Marc y Álex volvieron a cruzar primero y segundo la recta de meta como ya hicieron en Tailandia.

A más de dos segundos de Marc cruzó Pecco. El de Cervera impuso un ritmo constante en 37, que su compañero de escuadra fue incapaz de seguir. "He dado el máximo pero no ha sido suficiente", afirmó resignado el piloto de Turín en el podio de la carrera sprint.

"Vaffanculo... Es para reírse pero lo están haciendo mucho mejor", comentó en tono de broma, arrancando su entrevista con ese reconocible taco italiano. Hemos dado un paso adelante pero todavía me falta algo. Hemos mejorado en algunas zonas del circuito como el sector 1 y el 2, donde voy bien, pero todavía me falta en dos curvas", explicó después en la entrevista a los micrófonos de DAZN.

"Estamos trabajando, no ha sido un inicio de temporada fácil, pero trabajando así y dando pasos adelante cada sesión vamos a cerrar este 'gap'", afirmó, teniendo claras cuáles son las cosas a mejorar.

"Me falta más contacto con la rueda de atrás, me falta también tener una moto que se cargue con el gas y esto no me está ayudando mucho. Probamos cosas de 'setting' que me dan cosas pero también me quitan, y esta ha sido la única manera de mejorar sin perder nada", analizó.

Objetivo a largo plazo

El de Turín confesó también por qué eligió colocarse ajustado a la derecha en la parrilla de salida. "La parte izquierda estaba mojada, no sé por qué, y me he ido a la derecha. Así me ha ido bien, así que mañana me pondré igual", bromeó el de Ducati.

Respecto a sus opciones en la carrera larga, no espera el italiano que haya mejoras sustanciales. "Pienso que primero tenemos que dar otro paso adelante, hoy he tenido cosas buenas, en curva seis sobre todo, pero algo me falta. Los pude seguir solo durante tres vueltas pero antes que se fueran he notado cosas buenas y eso me ha ayudado", apuntó. "A la larga creo que puedo tener algo más para probar a obtener mejores posiciones", zanjó el italiano.