Bagnaia renace: podio al Sprint y un mensaje de esperanza

Aguantó como un 'jabato'. Pero la determinación de Jorge Martín fue difícil de contener. Aún así, Pecco Bagnaia volvió al podio por primera vez tras su victoria en la carrera al Sprint en Malasia la temporada pasada. Estuvo muy cerca de saborear la parte alta del cajón. No pudo ser. Pero se siente como un oasis en mitad del desierto para el piloto turinés tras un 2025 muy difícil y un inicio de 2026 como parte 2 de aquella historia de terror.

Las buenas sensaciones de Pecco Bagnaia durante los test de pretemporada en Sepang y Buriram invitaron a la esperanza de una temporada más plácida para el piloto turinés tras un 2025 con falta de resultados y, lo que es peor, sensaciones. Pero las citas iniciales en Tailandia y Brasil no hicieron más que evidenciar que poco queda de aquella versión del italiano que se sentía en plena sintonía con la Desmosedici, especialmente en los años en los que luchó por el campeonato (2021 y 2024) o los que fue campeón (2022 y 2023).

En Tailandia el desastre se pudo mascar ya de inicio. No logró el pase a Q2 y, a pesar de salir desde la 13ª plaza, 'GoFree' pudo remar para entrar en el 'Top 10' en ambas carreras del fin de semana, terminando en la novena plaza. Muy lejos de lo esperado en un bicampeón. En Brasil el guión no fue muy distinto. Undécimo en la 'qualy', octavo en la Sprint y desastre el domingo, tras irse al suelo a 13 giros de la bandera a cuadros.

Pero la historia ha dado un giro este fin de semana, en el Circuito De Las Américas (Texas). Y la realidad es que no podía ser en otro sitio. El trazado texano es de los pocos en los que guarda buenos recuerdos del pasado curso. Allí logró la victoria, la primera de las dos que consiguió a lo largo del año (Japón fue la segunda). Y en Austin ha terminado en el podio en dos de sus seis participaciones previas en la categoría de MotoGP.

"Martín se lo merece, no ha sido fácil lo que ha pasado"

Queda aún la carrera del domingo, pero Pecco se mostró satisfecho con el resultado. También se mostró feliz con el de Jorge Martín, que volvió a la victoria 511 después de la última vez, tras un 2025 marcado por las lesiones. "Lo he intentado. En la curva 12 he frenado muy tarde, y él me ha adelantado. No podía cruzar la trayectoria, hacer nada. Él se lo merece, no ha sido fácil todo lo que ha pasado, en 2025 y al principio de este curso", expresaba el '63'.

Bagnaia en el podio al sprint de Estados Unidos / DUSTIN SAFRANEK / EFE

Sobre su larga travesía por el desierto también se pronunció. "Y nosotros también. Hemos sufrido bastante. Espero, desde lo más profundo, que hayamos entendido lo que hacer con esta moto. Espero mucho que sea un punto de inflexión", expresó ante Izaskun Ruiz.

De cara a la carrera larga, Bagnaia tiene claro que la película cambiará. Pero lo importante es que él se ha mostrado sólido durante todo el fin de semana. "La situación cambiará bastante, hará mucho más calor. Y serán un poco las condiciones de Tailandia y Brasil. Veremos si con tanto calor pasa lo mismo que allí, que nos costó un poco entender las condiciones. Será mucho más importante gestionar la goma trasera", expresó.