Bagnaia refuerza su reinado en la 'catedral' de Assen con otra victoria

Tenía razón Marc Márquez (como casi siempre) cómo no va a volar 'Pecco' Bagnaia (Ducati)en este circuito, en la 'catedral' de Assen, en los Paises Bajos, si lleva tatuado este trazado en su antebrazo derecho, como recuerdo a la primera victoria que logró en el Mundial, cuando corría en Moto3 (2016). Bagnaia, que está en la carrera de su tercer título mundial consecutivo, en la que sigue teniendo como máximo rival al madrileño Jorge Martín (Ducati), que hoy volvió a conformarse con la segunda plaza, dominó a placer la prueba al 'sprint' de hoy, a 13 vueltas (mañana serán el doble) y, aunque superó por solo algo más de dos segundos a 'Martinator', nunca peligró su victoria. Bagnaia tratará mañana (14.00 horas, DAZN) de sumar su tercer triunfo consecutivo en los Países Bajos.

"Muy feliz, muy contento y muy satisfecho de cómo está funcionando nuestra Ducati", comentó Bagnaia, mientras recogía las felicitaciones de todo su equipo, que sigue considerándolo como el gran favorito al título, pese a que Martín, la verdad, ha sumado un nuevo podio, 'plata', y manteniendo el liderato del campeonato, en un fin de semana que no acaba de encontrarle la puesta a punto perfecta a su 'Desmosedici'. "La verdad es que, tal y como me fue el viernes e, incluso, la clasificación de esta mañana, acabar segundo y perder solo dos puntos con respecto a 'Pecco', no está nada mal.

Gran salida de 'Pecco'

La carrera empezó, como casi siempre, con una salida controlada, muy controlada, en la que todos los pilotos se respetaron mucho, ya que la recta de meta de Assen es una de las más cortas del Mundial y, por tanto, se llega muy pronto a la primera cuva, lo que hacía temer un atasco tremendo en el primer giro y no fue así. Eso sí, Bagnaia hizo respetar su 'pole' y, por descontado, su tremendo ritmo. Así que Bagnaia llegó primero a la primera curva, pegadito a él estuvo, todo el rato, 'Martinator' y ahí se acabó la 'sprinti'.

Los dos únicos pilotos que pudían o pretendían pelearles las dos primeras plazas a los favoritos, Marc Márquez (Ducati) y Maverick Viñales (Aprilia), no pudieron hacerlo, jamás tuvieron opción a ello, sobre todo MM93, que, habiendo recuperado dos plazas en la salida (de la séptima a la quinta), se fue al suelo en la curva de derechas de entrada a meta, cuando su rueda delantera se tropezó con el bordillo del 'piano' y el ócho veces campeón del mundo perdió el control de su tren delantero y se fue al suelo, tras completar la primera vuelta.

'Pecco' Bagnaia ha celebrado, hoy, con su público de Assen, un nuevo triunfo 'orange' / Alex Farinelli

Todo lo demás fue ver como Bagnaia se convertía en 'martinator', es decir, en el piloto que imitaba al auténtico 'Martinator', machacando el crono, el mismo tiempo, una y otra vez, una y otra vuelta, para consolidarse en el primer puesto, liderando todas las vueltas. Martín tuvo que conformarse con la segunda plaza ("un placer, todo un logro") y esperar a tener más suerte (y paciencia) en el gran premio, más largo, de mañana en Assen. Y 'MVK' redondeó un gran sábado con un 'bronce' muy peleado. "Quería más, mucho más, pero la Ducati sigue un pasito por delante de todos", comentó el hombre de Aprilia.

"La verdad es que seguir ganando en este circuito tan hermoso, tan divertido, tan fluido, delante de un público muy entendido y apasionado, es un auténtico placer, una manera de disfrutar de mi profesión única, la verdad", comentó Bagnaia, que ya está deseando, o eso dijo, que se produzca la salida del GP auténtico y seguir disfrutando de las 26 vueltas. "Hacer la 'pole' y lograr la victoria en un mismo sábado, en Asseni, mi circuito talisman, es muy bonito y, sí, te anima a seguir remontando puntos para volver a ser campeón".

Márquez, por su parte, salió de su taller visiblemente contrariado. Más por haber cometido un error impropio de él, pues jamás iba en modo persecución, que por haber perdido unos puntos preciosos en su lucha por tener opción, a final de temporada, de conquistar su noveno título mundial. Y así lo explicó con serenidad, después de reconocer estar "muy aliviado" por haber salvado, sin daños, su caída en la pelea por la 'pole', pues se cayó en una curva, la 7, donde otros compañeros sí se hicieron daño.

Palabra de Marc

“Es un error que se puede, que se debe, evitar. He perdido la rueda delantera al pasar por encima del ‘piano’ y he perdido el control de la rueda delantera. Sin darme cuenta, ya estaba en el suelo”, explicó Márquez sobre su caída. “No iba fuera de lugar, no iba muy rápido, iba en grupo y aquí, cuando vas en grupo, cosa que no he ido en todos los entrenamientos, vas fluido, copiando, veloz y, sin darme cuenta, he pisado el bordillo”.

Sobre el hecho de que la caída le aleja un poco más de los dos líderes del Mundial, de los dos candidatos al título, Márquez señaló que “no estoy rabioso por haber perdido algunos puntos de cara al Mundial, pues para tener opciones de ganarlo ya dije que se deben cuadrar todos los astros y no creo que esa situación se produzca pues tanto Jorge (Martín) como ‘Pecco’ (Bagnaia) están siendo superiores, tengo rabia por haber cometido un error, perfectamente evitable, un error mío, un error sin estar empujando”.

Clasificación de la carrera al 'sprint': 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 19 minutos 58.090 segundos; 2. Jorge Martín (Ducati), a 2.355 segundos; 3. Maverick Viñales (Aprilia), a 4.103 segundos; 4. Enea Bastianini (Ducati), a 6.377 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 8.869 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 180 puntos; 2. 'Pecco' BAGNAIA (ITalia), 165; 3. Marc MÁRQUEZ (España) 136; 4. Enea BASTIANINI (Italia), 120 y 5. Maverick VIÑALES (España), 107.