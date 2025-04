Bagnaia quiere alcanzar a Márquez: "Tengo que dar un paso adelante"

El subcampeón del mundo de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia, llega a uno de los mejores circuitos para su estilo de pilotaje. 'Pecco' consiguió las tres últimas victorias consecutivas en el trazado andaluz. La temporada pasada Bagnaia tuvo que batirse contra Márquez para conseguir la victoria.

Durante la rueda de prensa del Gran Premio, Bagnaia enfatizó que los pilotos deberán estar atentos a las condiciones de pistas tras las inundaciones que afectaron al trazado unas semanas atrás. La restauración del circuito empezó justo después del temporal y aparentemente todos los destrozos están solucionados.

El palmarés en Jerez

Marc llega a Jerez con un total de 3 victorias, 6 podios, 2 'pole position' y 4 vueltas rápidas. Mientras que, Bagnaia cuenta con 3 victorias, 4 podios, ninguna 'pole' y 3 vueltas rápidas. "Es un circuito especial para todos, porque es uno de los más históricos. Siempre me ha gustado correr aquí desde el 2011, y este circuito se le da muy bien a nuestra moto" explicó el piloto de Ducati a DAZN.

Márquez vs Bagnaia

Los dos pilotos del Ducati Lenovo Team esperan que ambos sean los principales candidatos a la victoria este fin de semana. "Además, es la primera carrera en Europa que cambia todo y es más parecido estar en casa. Es un circuito que se me da bien, he ganado en las tres últimas ocasiones. Pero tenemos un rival muy fuerte como se vio a final de temporada al año pasado y tal como hemos visto esta temporada" añadió Bagnaia.

Las fortalezas para vencer a Marc

'Pecco' aprovechó para valorar los puntos del trazado donde podía mostrarse superior frente a un posible duelo contra su compañero de equipo. "Las curvas de derechas me salen bien aquí, pero pierdo en las de izquierdas. Vamos a intentar cerrar esta distancia aquí".

El circuito de Jerez presenció el primer duelo entre Márquez y Bagnaia la temporada pasada. 'Pecco' toma el duelo contra Marc como una señal positiva de sus mejoras con la moto. "Si voy a luchar otra vez con él, quiere decir que estoy ahí para ganar y ese es el objetivo. En este circuito las luchas siempre han sido muy intensas y creo que este año será igual. El año pasado Marc ya fue muy fuerte y rápido a pesar de tener una desventaja técnica, ya veremos este año que estaremos al mismo nivel".

Más tarde, durante la rueda de prensa, el italiano volvió a comentar el elevado rendimiento de Márquez. "Creo que esta temporada será distinta porque su competitividad respecto al año pasado ha aumentado. En esta ocasión, tengo que dar un paso adelante".

Los errores de Bagnaia

La pretemporada se presentó más complicada de lo esperado para italiano tras hacer algunas modificaciones en la moto. "No voy a cambiar nada más, hasta que no me encuentre como quiero. No quiero repetir los errores de pretemporada. Quiero centrarme en pocas cosas y hacerlo bien". Bagnaia se encuentra tercero en la clasificación general del campeonato y tiene una desventaja de 26 puntos respecto a Márquez.