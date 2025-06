Bagnaia: "El problema no es Márquez, con otro compañero sería lo mismo"

Marc Márquez ha irrumpido este año en el box oficial de Ducati Lenovo como un vendaval, al tiempo que su 'vecino' Pecco Bagnaia ha entrado en una crisis de confianza y resultados que ahora mismo, después de siete grandes premios, le dejan a 72 puntos de su compañero. El italiano, con todo, asegura que la presencia de Marc en el equipo nada tiene que ver con sus problemas: "Con otro compañero habría sido lo mismo", afirma.

Este jueves, en el circuito de Motorland y en vísperas del Gran Premio de Aragón, Bagnaia ha explicado sus últimos pasos para tratar de ser más competitivo y dejar atrás las dudas: "He tenido bastante conversaciones con el equipo, con Gigi Dall'Igna y con todos los demás. Pienso que tenemos un punto de vista muy importante en el que coincidimos, y es volver a focalizarnos en esta temporada", ha señalado el italiano.

"La moto de este año me cuesta un poco más en algunas áreas y tenemos que mejorarlas. Vamos a dar un paso atrás y trabajar sobre la moto de 2025" ha añadido Pecco, que no cree que la GP25 sea más débil que la moto con la que ganó 11 grandes premios en 2024.

"No es correcto decir 'débil', es una moto que tiene muchísimo potencial, como Marc ha demostrado, y será importante que yo también pueda exprimir todo ese potencial", apunta.

Otra variante sobre la que se ha hablado mucho es que la presencia de Márquez ha descentrado a Pecco, ante la diferencia de prestaciones: "No lo se, la verdad es que Marc lo está haciendo bien, muy bien", admite.

"A mi me está costando un poco más, la realidad es que estoy tercero del campeonato y en dificultades. Así que cuando me encuentre bien volveré a estar delante, hasta entonces debo focalizarme solo en nosotros mismos. Pienso que con cualquier otro compañero hubiera sido lo mismo, porque el problema es que mi feeling no llega", ha zanjado el bicampeón.