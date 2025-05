Bagnaia: "¿Mi problema? Que Marc va rápido hasta con un tractor y yo no"

“Si a la Yamaha de Fabio (Quartararo) no le ocurre lo que le ocurrió en Silverstone, no se le queda bloqueado el sistema de suspensión, Ducati hubiese quedado fuera del podio por vez primera en un montón de años y ese dato es la prueba de que algo nos está pasando y debemos trabajar duro para solucionarlo”.

El tricampeón del mundo de motociclismo, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, no para de lanzar señales de humo y algo de ruido, por descontado con el señorío y la caballerosidad que atesora, sobre el mal rendimiento de la Ducati ‘Desmosedici’ de este año, pese a que el extraordinario, 'el extraterrestre', 'el caníbal', como llaman en Italia a Marc Márquez, lidera, con esa máquina, con una cierta ventaja el Mundial de pilotos.

Bagnaia lo ha probado ya absolutamente todo y nada le funciona. Su mayor queja, no es solo el extraño comportamiento de los neumáticos, incluso las mismas gomas en distintas sesiones y circuitos, sino y, sobre todo, la imposibilidad de frenar como el quiere en la entrada de cada curva “que es donde todos hacemos el tiempo” por no tener “confianza en el tren delantero”.

Bagnaia, que admira la manera de pilotar de Àlex Márquez, considera que el ‘hermanísimo’ está pudiendo pelear con Marc “porque él, que, el año pasado, piloto la ‘Desmo’ 2023, se ha adaptado como anillo al dedo a la 24. Yo, que peleé por el título con Jorge Martín con la 24, soy incapaz de hacer ritmo en carrer a con la moto actual, que, aunque sea muy, muy, similar a la del año pasado, tiene detalles que me impiden competir como lo hice en 2024, cuando gané hasta 11 grandes premios de domingo”.

Cuando se le pregunta cómo es posible que Marc, tras solo siete grandes premios (Tailandia, Argentina, Estados Unidos, Catar, Jerez, Le Mans e Inglaterra), le saque ya 24 puntos a su hermano Àlex, es decir, casi una victoria de domingo, y la friolera de 72, es decir, casi tres triunfos grandes, a él mismo, Bagnaia lo tiene muy claro y lanza el mayor de los elogios del ocho veces campeón del mundo para explicar lo que está ocurriendo.

La calidad de Marc

“A Marc le das un tractor y gana. Marc es rápido con cualquier cosa, con cualquier aparato”, comenta Bagnaia. “Yo no puedo, para mí todo debe estar en su sitio y, sobre todo, debo tener una confianza ciega, no ya en mi moto, que la tengo, sino en el tren delantero, que es con lo que piloto”. Y el tricampeón italiano se atreve a más: “Tú a Marc le cambias el ‘seeting’, la puesta a punto de su moto, le pones la mía o la que sea y es igual o casi tan rápido como con su puesta a punto. Ese es el problema: Marc es tan bueno, que disimula, enmascara con su extraordinario pilotaje y adaptación, los problemas de nuestra moto”.

Cuando hablas con Marc Márquez y le cuentas el tremendo elogio que ha lanzado Bagnaia sobre él, el joven de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, sonríe levemente y comenta. “Por qué te crees que quería esta moto, por qué te crees que pelee por tener esta Ducati, porque sabía que era la mejor moto y que yo iría rápido, muy rápido, con ella”.

El mayor de los Márquez Alentá reconoce que su capacidad de adaptación a cualquier moto (no habló de pilotar un tractor) es muy grande. “Que me adapte a una moto, sea la que sea, esté diseñada, construida, desarrollada y puesta a punto de formas distintas, no significa que pueda ser rápido y/o ganar con cualquier moto. Lo que sí he tenido, a menudo, es que no me ha importado cambiar mi estilo de pilotaje y adaptarme a lo que pida cada moto. A veces, sí, he ganado sin ir cómodo sobre la moto. Ahora, con la Ducati, voy mucho más suelto que con la Honda, desde luego”.

"Si yo quería la Ducati era porque sabía que era la mejor y que me adaptaría a ella inmediatamente. Una cosa es ganar y otra ir cómodo. A veces, ganas pero no vas cómodo. Y, sí, mi capacidad de adaptación puede que sea grande, sí" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Hay algo muy, muy, importante, que empieza a mosquear un poco a los dos pilotos oficiales de Ducati, especialmente a Bagnaia aunque, desde Silverstone, donde a Marc le costó muchísimo acabar en el podio (3º, lejos de Marco Bezzecchi, con la Aprilia y hasta d Johann Zarco, con la Honda), también al campeonísimo catalán: la ‘Desmo’ de este año tiene puntos críticos, que ambos pilotos le comentaron a Gigi Dall’Igna en la reunión que siguió a la carrera al ‘sprint’ de Inglaterra, ganada por Àlex Márquez, con la moto del pasado año.

“Marc, aquella tarde”, comentó Bagnaia, en Silverstone, a El Periódico, sin hacer un drama de la situación, “ya empezó a detectar o comentar algunos problemas similares o idénticos a los que yo le llevo diciendo a Gigi (Dall’Igna) desde que cogí esta moto en el primer test de Sepang (Malasia), lo que significa que, en efecto, los ingenieros tienen que ponerse manos a la obra para solucionarlos, aunque todo el mundo sabe que es imposible, por especificaciones del reglamento de este año, que volvamos atrás, es decir, que nos montemos en la ‘Desmo’ 2024”.