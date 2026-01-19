Bagnaia: "No estoy preocupado por mi futuro"

Pecco Bagnaia ha reflexionado mucho este invierno después de vivir una de sus peores temporadas en 2025. El piloto italiano considera que “de los errores y los problemas también se aprende” y está convencido de que en el curso que está a punto de arrancar sus sensaciones serán mejores.

“Cuando terminó el campeonato, intenté relajarme un poco y me fui de vacaciones con mi mujer. Luego, desde mediados de diciembre hasta ahora, he tenido tiempo suficiente para entrenar, pensar en lo que hice mal el año pasado y en lo que puedo mejorar esta temporada”, ha explicado el italiano tras la presentación de la Ducati GP26 en Madonna di Campiglio.

Ha comparado su frustración el año pasado con la que supuso perder el Mundial ante Jorge Martín: “Fueron dos inviernos duros, pero diferentes, porque en el 24 llegué después de haber dominado en términos de resultados, pero no en el campeonato. Y en cambio el pasado año, por desgracia, nunca me sentí a gusto con la moto”.

Pecco no está molesto con las críticas recibidas: “Al final, cuando son constructivas, es justo escucharlas y tratar de asimilarlas”, afirma.

El piloto de Turín ha entendido "que a veces, es mejor disfrutar de los buenos momentos y no pensar en las cosas negativas. Estoy aquí, motivado, con muchas ganas de subirme a la moto lo antes posible. Estoy muy contento de tener algo de tiempo en Indonesia antes del test de Malasia, para empezar a pilotar de nuevo y el test será muy importante, así que en esta pretemporada intentaré dar más vueltas y pensar más en el rendimiento. Por suerte, este año hay menos novedades que en el pasado, porque es el último año de este reglamento, y será importante encontrar un buen ritmo y un buen rendimiento”.

Márquez, la referencia

Bagnaia no esconde que su principal indicador es su compañero de box y actual campeón: "La referencia será Marc. Muchos pilotos son competitivos, rápidos, por lo que será importante ser competitivo desde el principio, luchar con ellos e intentar recuperar lo que perdí el año pasado", dice.

Respecto a su futuro en Ducati, que no parece tener prisa por renovarle, Pecco asegura que "sinceramente, estoy bastante tranquilo al respecto. Solo quiero empezar la temporada y centrarme en ella, porque sé que habrá un gran cambio de reglamento y con muchos pilotos terminando su contrato. Será importante tener una buena mentalidad en el campeonato, quiero centrarme en la temporada, ir carrera a carrera, luego hablaremos del futuro, pero no estoy preocupado en ese aspecto".

Por último, Bagnaia se ha referido a su relación con Marc Márquez. “Es muy positiva. Sé que es una persona inteligente, tiene mucha experiencia y, sobre todo, es un gran piloto. Y esto hace la diferencia. Hemos logrado mantener un buen ambiente en el box y trabajar en un buen modo los test. Después, obviamente, las cosas fueron en dos direcciones diferentes, porque él logró dominar la temporada mientras yo tenía dificultades. Y, a pesar de eso, cuando he podido, he tratado de ayudar”.