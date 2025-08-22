Bagnaia, tras sus palabras a Ducati: "Nadie se sintió ofendido"

'Pecco' Bagnaia tuvo que enfrentarse a uno de los peores Grandes Premios de esta temporada en el Red Bull Ring. La frustración del piloto italiano fue en aumento, pues él se había hecho con las tres últimas victorias en el trazado. Mientras que los problemas para 'Pecco' aparecieron durante el sábado y el domingo, Marc Márquez se hizo con el sexto doblete consecutivo. Los dos pilotos del Ducati Lenovo Team ya están separados por 197 puntos a falta de nueve rondas para el final de la temporada.

Sin paciencia en Austria

La frustración del '63' saltó al acabar el Gran Premio de Austria y lo manifestó a la prensa, pero el italiano ha rectificado sus palabras con más calma en Hungría. "Mi problema es siempre decir lo que pienso. A veces es bueno; a veces, malo. Terminas una carrera desastrosa, como la del otro día, y lo primero que haces es ir a ver a la prensa. Eso no es una buena idea" las palabras del piloto de Ducati fueron recogidas por 'Motorsport'.

"En aquel momento estaba cabreado. Llegas al set de entrevistas y te encuentras con más de 20 personas preguntándote lo mismo. Fue culpa mía" explicó Bagnaia. El piloto italiano comentó al final de la carrera en el Red Bull Ring que su paciencia se había agotado y pidió públicamente explicaciones a la fábrica de Borgo Panigale.

Las disculpas al equipo

Tras las duras palabras, el lunes 'Pecco' se reunió con el equipo para dar sus explicaciones: "Después hablé con el equipo, como lo hago los lunes después de cada Gran Premio, y lo arreglé. Nadie se sintió ofendido, y me reconocieron que tampoco es fácil para ellos, que hacen lo que pueden para darme una moto con la que me sienta cómodo y pueda apretar".

Los problemas en la sprint

Bagnaia se mostró comprensivo con su equipo tras sus palabras en Austria, pero apuntó que Michelin era el responsable de su resultado en la carrera al sprint: "Sobre el sábado, no necesito ninguna explicación. Para mí está clarísimo lo que pasó. Lo vi yo y lo vio todo el mundo" concluyó.

Primer GP en Hungría

Este fin de semana, Bagnaia volverá a enfrentarse a la GP25, pero esta vez lo hará en un trabajo en el que todos los pilotos parten de cero. Para la fortuna de 'Pecco' tanto él como sus compañeros de fábrica tuvieron la oportunidad de hacer un test con la Panigale V4S durante el parón estival. La información recogida en el test privado podrá conceder ventaja a los seis pilotos de Ducati.