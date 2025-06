Bagnaia: "Estoy siempre mirando a los primeros, pero sin opciones de ganar"

Los resultados de Bagnaia no acompañan a sus objetivos fijados en lo que va de temporada. Desde el difícil inicio con la GP25, el piloto italiano ha podido encontrar algunas mejoras, pero no han resultado suficientes para superar a su compañero de equipo.

La desilusión de Assen y Mugello

Assen resultaba como una gran oportunidad para 'Pecco', pero aunque fuera uno de sus circuitos predilectos el italiano no pudo pasar de la tercera posición en la carrera dominical. Las mejoras fueron notables en los dos últimos Grandes Premios, pero no lo suficiente para plantarse frente al '93'. La buena salida del domingo le otorgó ventaja para liderar, pero durante los primeros compases se vio superado por Márquez, Bezzecchi y Acosta.

Bagnaia consiguió recuperar la tercera posición durante la segunda mitad de carrera y finalmente pudo cerrar el podio por detrás de Márquez y Bezzecchi. Tan solo dos segundos le separaron del segundo clasificado de la carrera en la catedral, lo cual también sigue arrojando esperanza en el box del '63'.

"No es suficiente"

Al acabar la carrera, 'Pecco' fue claro sobre el rendimiento en Assen: "No, no es suficiente. No es una buena noticia. Estamos en el sitio donde siempre estamos. Es verdad que, paso a paso, mejoramos un poco. Pero la única diferencia en las dos últimas carreras es que he luchado un poco más la primera parte de carrera, y en las dos ha pasado lo mismo: me he quedado atrás, mirando lo de delante" así se compartieron las palabras del italiano en 'Motorsport.com'.

"Lo único ha sido que he tenido la posibilidad de atacar a Pedro, pero después, iba más rápido, pero no podía llegar a los dos primeros. Siempre es lo mismo, algo hay que cambiar, pero no sabemos qué. Hoy hemos tenido las mejores posibilidades de ganar en todo el año, y no las hemos aprovechado" añadió.

Entre la tercera y cuarta posición

Aunque las modificaciones hechas hasta el momento no le hayan acercado de inmediato a sus objetivos, Bagnaia no considera como negativas las evoluciones: "Seguramente ayudan, pero tenemos que hacer algo más. Porque estoy siempre ahí, tercero o cuarto, mirando siempre a los primeros, pero sin tener opciones de ganar o atacar. Tenemos que entender cómo hacerlo" concluyó.