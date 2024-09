Bagnaia, mejor tiempo: "Tenía algo de miedo, era como tener un cuchillo clavado"

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), mejor tiempo el primer día de entrenamientos para el Gran Premio de San Marino, reconoció que tenía "algo de miedo" porque su sensación "no era la mejor".

"Notaba mucho dolor, en el hombro, en las costillas, no me sentía demasiado bien. Luego, quitando las dos o tres primeras vueltas, en las que he tenido que calentar un poco, todo ha ido mejor, no al ciento por ciento, pero podía concentrarme en pilotar, en entender la puesta a punto. Así que mejor", señaló Bagnaia.

"Era como si tuviese un cuchillo clavado en el costado"

"Esta mañana ha sido complicada, estaba intentando hacer un buen trabajo, pero cada cambio de dirección era como si tuviese un cuchillo clavado en el costado, y no era la mejor sensación, por suerte estamos en Misano, un sitio que conozco a la perfección, y cuando consigo concentrarme sólo en pilotar la situación es muy diferente, me da mucha confianza", insistió.

"El objetivo para hoy era terminar entre los diez primeros y he terminado primero, el momento de la vuelta rápida ha ido muy bien, el ritmo era fantástico, así que estoy muy contento", recalcó Bagnaia, quien reconoció necesitar analgésicos "pero nada demasiado fuerte, porque es peor".

"Mañana seguramente volveré a no tomarme nada por la mañana, porque necesito concentrarme en los momentos importantes, así que tendré que apretar los dientes, pues Marc y Jorge han hecho unas cuantas vueltas con el neumático blando y hemos visto que es un neumático competitivo, y yo he dado más con el medio y me he encontrado bastante bien, así que deberemos entender cuál utilizar", explicó Bagnaia de los neumáticos.