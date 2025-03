Bagnaia no puede con Márquez y deja caer un cambio de moto para competirle

Ya son 31 puntos los que separan a Marc Márquez con Pecco Bagnaia en la clasificación. Solamente han sido dos carreras las que se han disputado hasta el momento, aunque han sido más que suficientes para demostrar que el de Cervera está a cierta distancia del campeón italiano en cuanto a rendimiento... al menos en este inicio de temporada.

Todavía queda un largo viaje hasta el título y nadie debería subestimar las habilidades de Bagnaia, pero la distancia con el líder no hace más que aumentar. Marc Márquez no se permite ni un pequeño descuido y su dominio tanto en Tailandia como en Argentina ha sido titánico. Las victorias del mayor de los hermanos Márquez parecen empezar a hacer mella en su compañero de equipo, que busca maneras de volver a competir y reengancharse a la pelea por el Mundial.

Especialmente frustrado se mostró el italiano tras el Gran Premio en Argentina: "Sabemos que estas no son mis posiciones, tenemos que trabajar para volver a estar cómodos y volver a mi ritmo ideal, a mi feeling, que no es esto", explicó Pecco. “El año pasado fue peor, porque mi situación con la moto era peor. Ahora mismo no estoy tan mal en cuanto a sensaciones, pero echo de menos a mi equipo, así que trabajaremos para ello“, expresaba el de Ducati.

Bagnaia, frustrado

Lo cierto es que para el italiano las sensaciones no están siendo malas del todo, aunque la diferencia con la temporada pasada tiene nombres y apellidos y son los de Marc Márquez: "La diferencia es que esta temporada tengo un rival más consistente y Marc no cometerá ningún error", confesó frustrado. "Esperaba más de mí mismo, la cuestión es volver a sentirme como antes. Porque mi sensación me hace luchar por una victoria, no por un cuarto puesto", declaró.

Bagnaia y Márquez, con el nuevo patrocinador / Estrella Galicia 0'0

En relación al de Cervera, nuevamente campeón en Argentina, Bagnaia no tuvo más que elogios hacia su pilotaje: "Marc está haciendo lo que me esperaba, el nivel es mucho más alto, si hubiera querido hoy hubiera ganado con cuatro o cinco segundos de ventaja. Alex lo está haciendo bien, seguramente, pero de momento, tengo que focalizarme en mí mismo, se perfectamente que mi nivel no es para llegar cuarto, o tercero, es para luchar por la victoria, y eso es algo que tenemos que tener muy claro", señaló el turinés.

¿Vuelta al pasado?

Si bien sorprende la dureza de Pecco con su situación, es todavía más novedoso escuchar al italiano hablar de volver a la GP24, la moto del año pasado, para recuperar competitividad. La GP25, la que están utilizando los pilotos oficiales de Ducati, se presenta como la evolución de la moto del año pasado, aunque los grandes resultados de pilotos con motos de cliente como Álex Márquez o Franco Morbidelli hacen que quizás no sea tan mala idea volver al pasado.

"Es extraño que no tenga teniendo en cuenta que la moto es similar a la del año pasado. Así que quizá para el próximo vuelva completamente a la especificación del año pasado, porque ahora mismo me parece un poco extraña. Seguimos trabajando, pero tenemos que resolverlo", confesó Pecco.

Davide Tardozzi, director de equipo de Ducati, también valoró en ese sentido las sensaciones de Pecco a bordo de la GP25: "Estamos pensando en cómo devolver a Pecco a las posiciones que se merece y luchar por la victoria: depende de nosotros ayudarlo, no tiene las sensaciones que tenía la temporada pasada, le falta algo delante, no consigue empujar y entrar con fuerza en las curvas. La moto es parecida a la del año pasado, pero no es la misma y nos falta algo", valoró. Un misterio por resolver y con la posibilidad de volver al pasado con la GP24 en Austin para Pecco Bagnaia.